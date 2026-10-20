VIDEO Imagini virale cu un cuplu care savurează un pahar la Paris, în timp ce orașul arde în jurul lor

Un cuplu a fost filmat în timp ce se relaxează la un pahar, într-un local de lângă Arcul de Triumf din Paris, în timp ce protestele violente au zguduit Parisul și alte orașe franceze sâmbătă seara, relatează CNN.

Imaginile au ajuns virale pe rețelele de socializare și au fost preluate de presa internațională.

În imagini, se vede cum cei doi stau liniștiți de vorbă, beau dintr-un pahar și fumează, în timp ce pe stradă, la câțiva metri de ei, se văd flăcări.

Franța a fost cuprinsă weekendul trecut de un val de proteste violențe, după săptămâni de proteste ale elevilor și studenților. Potrivit autorităților franceze, clădiri publice – inclusiv o primărie – au fost atacate și incendiate, iar aproximativ 2.000 de magazine au fost devastate și jefuite.

Între timp, Poliția din Paris a anunțat luni restricțiile de circulație, în vigoare între ora locală 23:00 și ora 06:00 în Place de la République, unde s-au adunat protestatarii în weekend, precum și în zona comercială Les Halles.

De asemenea, au fost interzise adunările neautorizate în mai multe alte zone din centrul capitalei.

Restricţii parţiale de circulaţie, care limitează în diferite moduri deplasarea tinerilor şi organizarea adunărilor, au fost anunţate şi în oraşe precum Marsilia, Bordeaux, Nisa şi Lyon, în sudul ţării, precum şi Lille şi alte localităţi din nord.