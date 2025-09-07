VIDEO Imagini virale în Turcia, cu un urs la CT după ce a mâncat prea multe fructe

Secvențele neobișnuite cu un urs de 90 de kilograme, cu probleme stomacale, transportat pe o targă și supus unor analize medicale, au devenit virale în Turcia în această săptămână, transmite CNN.

Ursul Okan se simțea rău după ce a mâncat prea multe fructe într-o grădină zoologică, așa că a fost dus la Facultatea de Medicină Veterinară Cerrahpașa a Universității din Istanbul, unde a fost tratat și ulterior externat.

„Ursul nostru, Okan, a fost internat cu dureri de stomac și disconfort abdominal. Medicul veterinar de la Centrul de Reabilitare Çekmeköy a observat imediat o sensibilitate în zona stomacului lui Okan”, a declarat președintele consiliului de administrație al Complexului Natură și Viață din Istanbul, Burak Memişoğlu, pentru CNN Turk.

„A fost supus unei tomografii computerizate (CT – n.r.) pentru a verifica dacă există mase. Cu toate acestea, rezultatele tomografiei computerizate au ieșit curate, iar hemoleucograma a fost verificată și nu au existat probleme. Acum este bine; este foarte cumpătat și fericit și va fi în curând în piscină să se răcorească”, a adăugat Memişoğlu.

TRT World a publicat imagini cu Okan la spital și a precizat că ursul are vârsta de 3 ani.

A three-year-old bear named Okan was taken to hospital for treatment after falling ill from eating an excessive amount of fruit at Istanbul zoo pic.twitter.com/5wlWesii3q — TRT World (@trtworld) September 2, 2025

Vizitatorii grădinii zoologice se bucură să îl vadă jucându-se și îl recunosc din știri.

Nu este prima dată când Okan mănâncă prea multe fructe. A primit un tratament similar pentru aceeași problemă în urmă cu trei ani. Tot atunci a primit și numele de „Okan”, unul foarte popular în Turcia.

„Acum trei ani, când noul nostru angajat a mers la spital și nu știa numele ursului nostru, a spus repede: «I-am dat propriul meu nume, numele lui este Okan», iar numele ursului nostru a fost înregistrat ca Okan”, a povestit Memişoğlu.

Angajații centrului de protecție a vieții sălbatice continuă să-l monitorizeze pe Okan și să-i ajusteze hrana, astfel încât să nu mai aibă probleme cu stomacul.

„Veterinarii și biologii noștri de aici ajustează aportul de hrană al prietenilor noștri animale; cantitatea nu se schimbă, nici în sus, nici în jos. Okan mănâncă acum fructe și legume de sezon, iar iarna pește bonito și miere”, a spus Memişoğlu.

