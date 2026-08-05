VIDEO În interiorul unui parc solar care produce energia necesară unui oraș cât Alexandria, Târgoviște sau Slobozia. Ce câștigă românii din zecile de proiecte fotovoltaice aflate în dezvoltare

Dacă în primul val de investiții în energia regenerabilă s-au construit mai multe parcuri eoliene în România, acum atenția se mută pe energia fotovoltaică, odată cu scăderea prețurilor la echipamentele folosite în acest domeniu.

România se află în plin val al investițiilor în sectorul energiei regenerabile. Este de fapt al doilea val, după primul din perioada 2010-2013. După o perioadă lungă de blocaj, criza prețurilor la energie din 2022 a accelerat tranziția către energia verde, iar investitorii s-au întors.

HotNews a vizitat un parc fotovoltaic pus în funcțiune lângă Titu, județul Dâmbovița, unde se produce o energie ce poate acoperi consumul a 50.000 de oameni. Este una dintre cele mai recente investiții în sectorul energiei regenerabile din România, unde sunt în derulare proiecte de miliarde de euro. În cazul parcului fotovoltaic din Titu investiția a fost de aproximativ 25 de milioane de euro.

Potențialul solar, piața în creștere și mecanismele financiare de sprijin din partea statului (contractele pentru diferență) au atras companii internaționale, iar în acest moment în România se construiesc unele dintre cele mai mari proiecte regenerabile din Europa.

Spre exemplu, compania austriacă Enery dezvoltă în județul Giurgiu un proiect care va deveni unul dintre cele mai mari parcuri fotovoltaice din Europa anul viitor, când va fi gata.

De asemenea, danezii de la Eurowind au instalat în Dobrogea cele mai mari turbine eoliene onshore din lume.

În prezent, în România există parcuri fotovoltaice cu o putere instalată totală de 3,7 GW, la care se adaugă 3,6 GW în panourile solare ale prosumatorilor.

În următorii trei ani, se estimează că România va avea o capacitate instalată de 10-11 GW în panouri fotovoltaice. Asta înseamnă în total investiții de 2-3 miliarde de euro.

În interiorul unui parc fotovoltaic

O echipă HotNews a vizitat parcul fotovoltaic de la Titu, finalizat recent de compania austriacă Enery, după o investiție de peste 25 de milioane de euro. Construcția parcului a început în februarie 2025 și a fost finalizată în aprilie 2026.

La peste 30 de grade și sub un soare puternic, ochelarii de soare și șapca de protecție nu mai sunt doar o obligație de siguranță în parc, ci o necesitate.

La orele prânzului, datele în timp real ale Transelectrica din acea zi arătau că energia fotovoltaică acoperea peste jumătate din consumul de electricitate al țării.

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„Am ales România pentru potențialul său. În primul rând, există foarte mult soare, există cerere din partea industriei și, de asemenea, oamenii vor să cumpere electricitate. Piața de electricitate este încă dominată de combustibilii fosili, astfel că există mult potențial să instalăm capacități de producere a energiei din surse regenerabile și de a face sistemul mai verde”, a declarat pentru HotNews Lukas Nemec, directorul de operațiuni al Enery.

Lukas Nemec, directorul de operațiuni al Enery

Ce înseamnă concret pentru consumatorii români faptul că va fi produsă mai multă energie regenerabilă? Reprezentantul companiei explică:

„În final, în sistemul energetic va fi energie în exces, va fi mai mare oferta decât cererea, iar faptul că vor fi instalate baterii de stocare, ceea ce vom face și noi, va duce la un preț mai mic pentru consumatori”.

Și subliniază: „cu cât mai multă energie verde, ieftină, intră în sistemul energetic, cu atât se va ieftini energia pentru consumatori, inclusiv pentru consumatorii industriali”.

Are un exemplu concret: fabrica Nokian Tyres de la Oradea, care primește energia produsă la Titu.

„Acest lucru le permite companiilor să vină în România și să construiască fabrici noi, astfel creând o cerere mai mare și mai multe locuri de muncă”, spune reprezentantul companiei de energie.

„Viitorul este foarte promițător pentru economia României”

Și vorbește și despre „potențialul” României. „ Veți avea posibilitatea de a atrage centre de date mari, pentru că acestea au nevoie de energie, de conexiune la rețea, iar marile centrale și bateriile deja au conexiuni la rețea. Cu siguranță, centrele de date vor găsi condiții foarte atractive în România și vedem mult potențial în acest sens de a atrage centre de date și analizăm deja această oportunitate. Viitorul este foarte promițător pentru economia României și pentru piața de energie”.

HotNews a relatat recent că gigantul american Nvidia este interesat să deschidă un centru de date în România, atras de avântul proiectelor de energie regenerabilă din țara noastră.

Panourile care se rotesc după soare

La Titu, dezvoltatorul a instalat peste 88.000 de panouri fotovoltaice care se rotesc automat după soare cu ajutorul unor trackere, ceea ce le crește randamentul cu 20%, spune și Viorel Ganea, managerul local de proiect.

Trackerele care rotesc panourile solare.

„Trackerele se întorc pe direcția est-vest, urmărind soarele, optimizând producția de energie pe parcursul unui an. Deci, practic, nu mai avem acea cocoașă de producție pe care o vedem în grafice în mijlocul zilei, ci producția este mai degrabă liniară de când răsare soarele până când apune. Producția de vârf începe mult mai devreme și durează mai mult față de la un parc fotovoltaic cu structură fixă”, explică specialistul.

Viorel Ganea, managerul local de proiect. Foto: Florentina Cernat

Dar cum se produce mai exact electricitatea din soare?

„Ca să folosim o analogie pentru ca toată lumea să înțeleagă, putem considera energia solară ca o ploaie de mingiuțe care lovesc panourile fotovoltaice. Structura chimică a panourilor fotovoltaice când este lovită de aceste mingiuțe de la soare împinge electronii către invertoare și așa se produce energia în curent continuu. La rândul lor, invertoarele transformă curentul continuu în curent alternativ, urmând ca energia să ajungă în sistemul energetic național către stația electrică”, a arătat Ganea.

Totodată, deși poate părea contraintuitiv, randamentul pe timpul iernii este mai mare decât pe timpul verii, întrucât nu mai este necesară răcirea echipamentelor.

Sfaturi pentru cei ce vor să devină prosumatori

Întrebat ce sfaturi are pentru consumatorii casnici care vor să-și instaleze la rândul lor panouri fotovoltaice și să devină prosumatori, el a arătat că instalarea bateriilor de stocare este un lucru care-i poate ajuta pe oameni să beneficieze cât mai mult de potențialul solar.

„Un sfat pentru consumatorii casnici ar fi să-și instaleze și ei la rândul lor panouri fotovoltaice, dar să aibă în vedere și componenta de stocare pentru a beneficia la maximum de energia produsă. Mai ales de energia produsă în vârf de zi, care uneori se pierde, aceasta putând fi stocată și folosită pe timp de noapte”, a mai spus Viorel Ganea.

Impactul pentru comunitățile locale

Dincolo de producția de energie, marile proiecte contribuie și la dezvoltarea comunităților locale, prin finanțarea unor proiecte de mediu, educaționale sau de infrastructură.

„Pentru noi e foarte important să avem o relație bună cu comunitățile locale”, spune Krasimira Petkova, responsabila de ESG (Mediu, Social și Guvernanță).

„De exemplu, pentru comunitatea din Titu și Potlogi am instalat două sisteme fotovoltaice la grădiniță și școală, care le va permite o reducere a costurilor cu energia, pentru a redirecționa banii în alte proiecte. De asemenea, lucrăm cu comunitățile pentru a face campanii de educare a elevilor despre energia regenerabilă și despre biodiversitate”, a continuat ea.

Oile dintre panourile fotovoltaice

Terenurile pe care a fost construit parcul nu au fost scoase din circuitul agricol, nefăcând parte din clasele I și II de calitate, protejate prin lege. Totuși, există o legătură cu sectorul agricol: turmele de oi din zonă pasc iarba dintre panourile fotovoltaice, înlocuind cositul mecanizat și reducând costurile de întreținere. La rândul lor, oile se bucură de umbra făcută de panouri.

Totodată, compania derulează cercetări pentru a planta diverse specii de plante printre panourile fotovoltaice, precum lucernă, trifoi sau lavandă. De asemenea, în parc a fost instalat un senzor pentru monitorizarea biodiversității, care colectează date despre păsările și insectele din zonă.

Marii investitori din sectorul regenerabilelor

Alți investitori cu proiecte mari în sectorul energiei regenerabile din România sunt grecii de la PPC Renewables, OMV Petrom (România), Nofar (Israel), RPower (Polonia), EDP (Portugalia), francezii de la Engie, englezii de la Rezolv Energy, Verbund (Austria), Monsson Group (România) și alte companii internaționale, precum Premier Energy și DTEK Renewables.

Toate aceste companii au planuri de miliarde de euro în total pentru piața din România.

Spre exemplu, PPC, care este cel mai mare investitor în sectorul de energie regenerabilă din România, intenționează să-și majoreze capacitățile solare și eoliene la 4,7 GW până în 2030, de la 1,6 GW în prezent.

Alt mare investitor, compania daneză Eurowind, vrea să investească 1,2 miliarde de euro în România până în 2030 pentru construcția unor parcuri solare și eoliene cu o capacitate de peste 1 GW. La rândul său, Enery a început construcția, în județul Giurgiu, la cel mai mare parc fotovoltaic din Europa, de 761 de MW, cu 1.000 MWh de stocare în baterii.

România se află într-o nouă etapă a tranziției energetice. Dacă proiectele anunțate vor fi finalizate în următorii ani, țara va avea una dintre cele mai mari capacități fotovoltaice din regiune (peste 10 GW), cu efecte care depășesc sectorul energetic.

Pentru economia României, pariul este transformarea potențialului natural într-un avantaj economic. Dacă valul actual de investiții va continua, vom avea mai multă producție de energie electrică, noi investiții industriale, noi locuri de muncă și, în timp, facturi mai mici la electricitate pentru toți consumatorii.