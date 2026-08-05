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Actualitate

VIDEO În interiorul unui parc solar care produce energia necesară unui oraș cât Alexandria, Târgoviște sau Slobozia. Ce câștigă românii din zecile de proiecte fotovoltaice aflate în dezvoltare

Florentina Cernat
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HotNews a vizitat un parc fotovoltaic pus în funcțiune lângă Titu, județul Dâmbovița, unde se produce o energie ce poate acoperi consumul a 50.000 de oameni. Este una dintre cele mai recente investiții în sectorul energiei regenerabile din România, unde sunt în derulare proiecte de miliarde de euro. În cazul parcului fotovoltaic din Titu investiția a fost de aproximativ 25 de milioane de euro. 

  • „Am ales România pentru potențialul său. În primul rând, există foarte mult soare, există cerere din partea industriei și, de asemenea, oamenii vor să cumpere electricitate”, spune Lukas Nemec, directorul de operațiuni al Enery, într-un dialog cu HotNews. 
  • Dar ce înseamnă asta pentru economia țării, pentru comunitățile locale și pentru facturile românilor? 
  • Viorel Ganea, managerul local de proiect de la Titu, are și câteva sfaturi pentru micii prosumatori.

România se află în plin val al investițiilor în sectorul energiei regenerabile. Este de fapt al doilea val, după primul din perioada 2010-2013. După o perioadă lungă de blocaj, criza prețurilor la energie din 2022 a accelerat tranziția către energia verde, iar investitorii s-au întors. 

Dacă în primul val de investiții în energia regenerabilă s-au construit mai multe parcuri eoliene în România, acum atenția se mută pe energia fotovoltaică, odată cu scăderea prețurilor la echipamentele folosite în acest domeniu.

De ce investitorii din sectorul energiei regenerabile aleg România