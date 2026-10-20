VIDEO Inaugurare pe Autostrada de Centură a Capitalei A0, după un an de întârziere: A fost anunțată data când se deschide traficul pe două loturi

Circulația pe 13 kilometri din Autostrada Capitalei A0 Nord va fi deschisă luni, 26 octombrie. Este vorba despre lotul 3 de 8,6 km – prima și singura autostradă consturită de o firmă din China în România, dar și despre cei 4,4 km ai Lotului 4, finalizat de UMB încă din iunie și care a stat „muzeu” până acum, neputând fi folosit fără lotul adiacient.

Anunțul a fost făcut astăzi de secretarul de stat în Transporturi Horațiu Cosma.

„Vești bune pentru șoferii din București și Ilfov: luni deschidem circulația pe ambele sectoare ale A0 Nord, între Afumați, Pantelimon și conexiunea cu Autostrada A2, spre Constanța. Sunt aproximativ 13 km de autostradă care vor face diferența pentru traficul din jurul capitalei, împărțiți între loturile 3 Afumați – Pantelimon și 4 Pantelimon – Cernica (A2)”, spune secretarul de stat în Ministerul Transporturilor.

Pe lotul 4, lucrările au fost finalizate încă din vară, însă lotul a rămas „muzeu” până la finalizarea sectorului vecin, deoarece compania de drumuri nu a gândit o descărcare a traficului în DN3, spune oficialul din Ministerul Transporturilor.

Inaugurare cu întârzieri pe A0

„Acum, odată cu deschiderea ambelor loturi, vom avea o conexiune continuă pe autostradă între A1, A2, A3 și DN1 la Otopeni, prin sudul, estul și nordul Capitalei. Ce înseamnă asta pentru șoferi? Mai puțină aglomerație pe drumurile din jurul Bucureștiului, legături mai rapide între marile autostrăzi și mai multă flexibilitate pentru transportul de persoane și de marfă. Vom putea traversa zona de nord și de est a Capitalei fără să mai depindem de actuala centură extrem de aglomerată”, spune Cosma.

El amintește că „deschiderea vine însă cu o întârziere care nu trebuie trecută cu vederea”:

„Lotul 3 trebuia să fie gata cu un an mai devreme. Lucrările nu au avansat la nivelul așteptărilor. Am solicitat CNAIR o analiză contractuală serioasă și aplicarea penalităților care se impun. Proiectele de infrastructură trebuie finalizate la timp, iar întârzierile trebuie tratate rapid și ferm, nu lăsate să se acumuleze”.

A0 Nord – Lot 3 (DN2/Afumați – DN3/Cernica)

Lungime : 8,6 km, 1 nod rutier cu DN2

: 8,6 km, 1 nod rutier cu DN2 Constructor : CCECC (China Civil Engineering Construction Corporation)

: CCECC (China Civil Engineering Construction Corporation) Valoare : 397.996.117,63 lei fără TVA

: 397.996.117,63 lei fără TVA Început : Contractat în 16 martie 2023 / Proiectare începută în mai 2023 / Autorizație de construire integrală în august 2024

: Contractat în 16 martie 2023 / Proiectare începută în mai 2023 / Autorizație de construire integrală în august 2024 Termen : 12 luni proiectare + 18 luni execuție (februarie 2026)

: 12 luni proiectare + 18 luni execuție (februarie 2026) Stadiu fizic (octombrie 2026): 98%

(octombrie 2026): 98% Finalizare posibilă: Final de octombrie 2026

HARTĂ – Autostrada de Centură a Capitalei A0 în octombrie 2026 (verde – deschis circulației / roșu – în lucru sau nedeschis traficului) / Sursa: HotNews.ro

A0, lucrări rămase doar pe sectorul nordic

Autostrada de centură a Capitalei A0 are o lungime de circa 100 de km și reprezintă o nouă șosea de mare viteză, construită de la zero, care dublează actuala șosea de centură și ocolește pe la nord și sud Bucureștiul.

După inaugurarea din luna iunie 2025 a ultimului lot de pe A0 Sud, deschidere de circulație care în sfârșit permite ocolirea Capitalei de la est la vest doar pe autostradă, atenția s-a mutat pe sectorul nordic.

Cei aproape 50 km de pe A0 Nord sunt împărțiți pe patru loturi – lotul 2 de 19 km a fost finalizat încă din 2023, iar celelalte trei sunt în diverse stadii de implementare, toate având termene și șanse de deschidere în 2026.

Lotul 1 (18 km), care să unească A0 de la DN1 zona Corbeanca până la continuarea spre A1, este construit de o asociere de constructori italieni și români Impresa Pizzarotti – Retter.

Lotul 3(Afumați – Pantelimon), în lungime de 8,6 km, este prima și singura autostradă din țară realizată de chinezi.

Lotul 4 (4,47 km), între Cernica și Pantelimon, a fost construit de UMB și finalizat în iunie-iulie 2026. Circulația va fi deschisă, însă, odată cu inaugurarea de pe Lotul 3 pentru că în zona Pantelimon nu există un nod rutier proiectat la intersecția cu DN3 unde se conectează cele două tronsoane din A0.