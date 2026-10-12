VIDEO Încă o celebră franciză S.F. se pregătește de lansarea primului său serial, după filmele de succes

Concurența intensă dintre platformele de streaming face companiile din spatele lor să se uite din nou înspre francizele din portofoliul lor și, în unele cazuri, să acorde unor titluri recunoscute de pe marele ecran o nouă șansă și sub formă de seriale.

Pentru genul S.F., a cărui popularitate a cunoscut suișuri și coborâșuri de-a lungul deceniilor, asta înseamnă că anul trecut am avut parte de lansarea „Alien: Earth”, primul serial al francizei „Alien” create de Ridley Scott.

Acum a venit momentul unui alt serial bazat pe o celebră franciză de filme creată de acesta: „Blade Runner”. Dacă „Alien: Earth” a fost lansat în streaming în România pe Disney+, serialul „Blade Runner 2099” va fi o producție a Amazon Prime Video.

Iar platforma de streaming a companiei fondate de Jeff Bezos a lansat în weekend, în cadrul convenției New York Comic Con, un prim trailer complet pentru noul serial.

Trailer-ul a fost lansat în condițiile în care „Blade Runner 2099” (Vânătorul de recompense 2099) urmează să fie lansat pe Prime Video la sfârșitul lunii noiembrie.

Despre ce va fi serialul „Blade Runner 2099”

După cum sugerează chiar titlul seriei și, de altfel, e tradiția francizei „Blade Runner”, noua poveste se desfășoară la 50 de ani după evenimentele din „Blade Runner 2049”, într-un Los Angeles renăscut.

Cora, o fugară, își asumă o ultimă identitate, aceea de Vânătoare de recompense, și este nevoită să facă echipă cu Olwen, o replicantă aflată în pragul morții, pentru a vâna un fugar care ascunde un adevăr capabil să ducă la prăbușirea orașului.

Potrivit producătoarei coordonatoare a serialului, „Blade Runner 2099” explorează ce se întâmplă atunci când timpul nostru, ca specie, se apropie de sfârșit. „Acțiunea are loc la 50 de ani după 2049 și am vești proaste. S-a întâmplat ce era mai rău. Răscoala replicanților, care mocnea în filmele anterioare, a avut loc, iar oamenii au pierdut”, a dezvăluit aceasta la New York.

După cum arată și noul trailer, personajul Corei este interpretat de tânăra actriță americană Hunter Schafer, în timp ce Olwen este jucată de Michelle Yeoh, premiată în 2023 cu Oscarul pentru cea mai bună actriță într-un rol principal.

Fanii genului S.F. speră ca interpretarea lui Yeoh, în vârstă de 64 de ani, să fie la înălțimea celei din filmul „Everything Everywhere All at Once”, care i-a adus Premiul Oscar, și să amintească mai puțin de „Star Strek: Section 31”.

Filmul „Star Trek” lansat în streaming de Paramount+ anul trecut a fost pe larg respins atât de critici, cât și publicul larg, și i-a adus actriței o nedorită nominalizare la Premiile Zmeura de Aur.

Michelle Yeoh alături de Ke Huy Quan, Brendan Fraser și Jamie Lee Curtis, actorii premiați cu Oscar în 2023, FOTO: John Angelillo / UPI / Profimedia Images

Ridley Scott este producător executiv al serialului „Blade Runner”

Franciza „Blade Runner” se bazează pe „Visează androizii oi electrice?”, romanul din 1968 al lui Philip K. Dick, unul dintre marii scriitori ai genului științifico-fantastic.

Prima adaptare cinematografică, regizată de Ridley Scott și avându-l în rolul principal pe Harrison Ford, a fost lansată în 1982 și a ajuns să fie considerată un titlu fanion al cinematografiei S.F.. Aceasta a fost continuată în 2017 de filmul „Blade Runner 2049”, în regia lui Denis Villeneuve, Harrison Ford reluându-și rolul din lungmetrajul original. Acestuia i s-au alăturat, printre alții Ryan Gosling, Ana de Armas și Jared Leto.

Noul lungmetraj a fost primit călduros atât de către fani, cât și criticii de film. „Blade Runner 2049” are o notă medie de 8 / 10 pe IMDB și o rată a aprobării din partea criticilor de 88% pe agregatorul de recenzii Rotten Tomatoes.

În ceea ce privește serialul produs de Amazon Prime Video, acesta este o creație a lui Silka Luisa, o cineastă mai puțin cunoscută publicului larg. Ea este atât creatoare, cât și producătoare coordonatoare a serialului. Directorii platformei de streaming i-au acordat încrederea după ce aceasta a fost în spatele seriei S.F. „Shining Girls”, pe care a realizat-o pentru Apple TV. Ea a fost de asemenea scenaristă pentru „Halo”, un alt serial S.F., produs de Paramount+.

La fel ca în cazul serialului „Alien: Earth” de anul trecut, Ridley Scott este de data aceasta doar producător executiv al noii serii „Blade Runner”.

Toate cele 8 episoade ale „Blade Runner: 2099” vor fi lansat concomitent în streaming pe Amazon Prime Video în data de 25 noiembrie. Unele producții ale platformei de streaming apar însă în România o zi mai târziu, din cauza diferenței de fus orar față de SUA.