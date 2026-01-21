Actrița premiată cu Oscar pentru filmul anului 2023 e acum pe lista celor mai proaste interpretări, alături de nume grele și cel mai scump film din istoria Netflix

Organizatorii Premiilor Zmeura de Aur, care aleg anual cele mai proaste filme și interpretări din anul precedent, au anunțat nominalizările pentru ediția din 2026, lungmetrajul live-action „Albă ca Zăpada” și „War of the Worlds”, cu Ice Cube în rolul principal, conducând detașat cu câte șase nominalizări fiecare. Însă lista include și nume grele ale cinematografiei precum Natalie Portman, Robert de Niro sau Michelle Yeoh, recompensată cu Oscarul cu doar 3 ani în urmă, arată revista Variety.

Alături de „Albă ca Zăpada” și „War of the Worlds”, gala care parodiază Premiile Oscar a nominalizat „The Electric State”, cel mai scump film din istoria Netflix, „Hurry Up Tomorrow” și „Star Trek: Section 31” la categoria cel mai prost lungmetraj.

În categoriile de interpretare, Abel „The Weeknd” Tesfaye este nominalizat la cel mai prost actor pentru rolul său, o versiune fictivă a propriei persoane, în „Hurry Up Tomorrow”, film care a strâns în total cinci nominalizări la Razzie. Cântărețul și compozitorul va concura pentru această (dez)onoare cu Dave Bautista („In the Lost Lands”), Ice Cube („War of the Worlds”), Scott Eastwood („Alarum”) și Jared Leto („Tron: Ares”).

Între timp, nominalizările la categoria cea mai proastă actriță le includ pe Ariana DeBose („Love Hurts”), Milla Jovovich („In the Lost Lands”), Natalie Portman („Fountain of Youth”), Rebel Wilson („Bride Hard”) și Michelle Yeoh („Star Trek: Section 31”).

Michelle Yeoh a devenit în 2023 prima femeie asiatică premiată cu Oscarul pentru cea mai bună actriță

Yeoh a fost recompensată cu Oscarul pentru cea mai bună actriță într-un rol principal cu doar 3 ani în urmă, grație interpretării sale din filmul „Everything Everywhere All at Once”, care a fost totodată marele câștigător al galei Premiilor Oscar din 2023.

El a câștigat Oscarul pentru cel mai bun film, cel mai bun regizor, cea mai bună actriță, cea mai bună actriță într-un rol secundar (Jamie Lee Curtis), cel mai bun actor într-un rol secundar (Ke Huy Quan), cel mai bun scenariu original și cel mai bun montaj.

Însă noul film al lui Yeoh din universul „Star Trek”, produs pentru a fi lansat în streaming pe Paramount+ (SkyShowtime, în România) a fost pe larg respins atât de critici, cât și de spectatorii obișnuiți. Pe agregatorul de recenzii Rotten Tomatoes el are o rată a aprobării de doar 23% din partea criticilor, în timp ce pe IMDb are o notă medie de 3,8 / 10.

O altă categorie care atrage mereu atenția la Premiile Zmeura de Aur este cea pentru cel mai prost cuplu pe ecran, unde anul acesta printre nominalizați se numără cei șapte pitici din filmul „Albă ca zăpada”; James Corden și Rihanna în „Smurfs” (2025); Ice Cube și camera sa de Zoom din „War of the Worlds”; Robert De Niro în dublu rol, Frank și Vito, în „The Alto Knights”; precum și The Weeknd și „ego-ul său colosal” în „Hurry Up Tomorrow”.

„Câștigătorii” celei de-a 46-a ediții anuale a Premiilor Zmeura de Aur vor fi anunțați pe 14 martie, cu o zi înainte ca Academia Americană a Artelor și Științelor Filmului să anunțe câștigătorii Premiilor Oscar.

Lista nominalizărilor la Premiile Zmeura de Aur din 2026

Cel mai prost film

„The Electric State”;

„Hurry Up Tomorrow”;

„Snow White” (2025);

„Star Trek: Section 31”;

„War of the Worlds” (2025).

Cel mai prost actor

Dave Bautista / „In the Lost Lands”;

Ice Cube / „War of the Worlds”;

Scott Eastwood / „Alarum”;

Jared Leto / „Tron: Ares”;

Abel „The Weeknd” Tesfaye / „Hurry Up Tomorrow”.

Cea mai proastă actriță

Ariana DeBose / „Love Hurts”;

Milla Jovovich / „In the Lost Lands”;

Natalie Portman / „Fountain of Youth”;

Rebel Wilson / „Bride Hard”;

Michelle Yeoh / „Star Trek: Section 31”.

Cel mai prost remake / plagiat / sequel

„I Know What You Did Last Summer” (2025);

„Five Nights at Freddy’s 2”;

„Smurfs” (2025);

„Snow White” (2025);

„War of the Worlds” (2025).

Cea mai proastă actriță într-un rol secundar

Anna Chlumsky / „Bride Hard”;

Ema Horvath / „The Strangers: Chapter 2”;

Scarlet Rose Stallone / „Gunslingers”;

Kacey Rohl / „Star Trek: Section 31”;

Isis Valverde / „Alarum”.

Cel mai prost actor într-un rol secundar

Toți cei șapte pitici artificiali / „Snow White” (2025);

Nicolas Cage / „Gunslingers”;

Stephen Dorff / „Bride Hard”;

Greg Kinnear / „Off the Grid”;

Sylvester Stallone / „Alarum”.

Cel mai prost cuplu pe ecran

Toți cei șapte pitici / „Snow White” (2025);

James Corden și Rihanna / „Smurfs” (2025);

Ice Cube și camera sa de Zoom / „War of the Worlds” (2025);

Robert De Niro și Robert De Niro (în rolurile Frank și Vito) / „The Alto Knights”;

The Weeknd și ego-ul său colosal / „Hurry Up Tomorrow”.

Cel mai prost regizor