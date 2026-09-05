VIDEO Încă o deschidere importantă pe Autostrada Moldovei A7. Ultimele lucrări, aproape finalizate

Deschiderea circulației pe Autostrada „Moldovei” A7 pe nodul rutier Bacău Nord este luată în calcul pentru duminică după-amiaza sau în cursul zilei de luni, după ce ultimele lucrări necesare reluării circulației au fost executate în ultimele ore de către constructor, au precizat pentru HotNews surse oficiale.

Centura Bacăului, cei 16 km din A7 inaugurați încă din 2020, a fost închisă timp de câteva săptămâni, după ce la mijlocul lunii august constructorul UMB a început lucrările de racordare la restul autostrăzii A7 aflate în construcție, la nodurile rutiere Bacău Sud și Bacău Nord.

Nodul rutier Bacău Sud a fost deschis odată cu inaugurarea celor 47 de km din Autostrada A7 de la Adjud, marcând finalul programului PNRR pe 31 august. Deschiderea circulației la acel moment s-a făcut doar până la nodul cu DN2F, spre Vaslui.

Acum, odată cu finalizarea noului nod rutier de la Bacău Nord. în total vor fi deschiși circulației circa 258 de km de autostradă din cei 335 de km ai A7 până la Pașcani.

VIDEO – Lucrări aproape gata pe A7 la nodul rutier Bacău Nord:

Odată cu această inaugurare, șoferii vor avea o legătură directă și neîntreruptă pe autostradă între București și Bacău Nord.

Vorbim în total de peste 305 de kilometri de autostradă din Capitală și până în inima Moldovei.

Șoferii au la dispoziție circa 47 de kilometri pe A3 de la București la Dumbrava (aproape de Ploiești) și apoi, mai departe, cei circa 258 de kilometri pe A7 de la Dumbrava la Buzău, Focșani, Adjud și Bacău.

Legătura pe autostradă (A3 + A7) de la București la Bacău – în roșu, sectorul care se deschide la final de august 2026

Când vor fi gata loturile A7 la nord de Bacău

După inaugurarea ultimului tronson care a prins complet finanțarea prin PNRR, atenția se mută pe șantierele UMB de la nord de Bacău. Sunt trei loturi de circa 77 de km de la Bacău până la Pașcani care nu au putut fi gata la timp pentru termenul limită PNRR de la final de august.

„Obiectivul este să ajungem cu A7 deschisă până la finalul anului la Săbăoani, la nord de Roman. Punctul critic se va muta pe podul peste râul Moldova. Sectorul va permite să ocolim Romanul, un alt punct nevralgic de pe E85”, spunea recent pentru HotNews secretarul de stat din Transporturi Horațiu Cosma. De la Bacău la Săbăoani sunt 49 de km.

Ultimul tronson, cei circa 28 km de la Săbăoani la Pașcani, e puțin mai în urmă, recunoaște oficialul de la Transporturi.

„Într-un scenariu realist cred că ne vom duce cu 2-3 luni în 2027 cu acel lot până să fie gata, depindem și de vreme”, spunea Cosma.

Secretarul de stat spunea că pentru loturile din A7 care pierd restul de finanțare prin PNRR următoarele luni vor exista în continuare plăți alocate acestui program, iar apoi tronsoanele vor fi mutate pe programul operațional transport, adică fondurile europene nerambursabile clasice pe care România s-a bazat în general pentru proiectele de infrastructură.

Câți kilometri de autostradă și drumuri expres are România acum

România a început acest an cu o rețea de autostrăzi și drumuri expres aflate în exploatare de aproximativ 1.416 km.

Până acum, în acest an, în România s-au deschis traficului circa 59 de km de autostradă – 12,24 km pe Autostrada A3 între Zimbor și Poarta Sălajului la început de august și acum cei circa 47,1 km din A7 de la Adjud la Bacău.

Astfel, rețeaua de autostrăzi a României a crescut în prezent la aproape 1.475 km.

În 2025, în total, s-au deschis traficului 146,5 km, însă recordul absolut de până acum a fost în 2024 când au fost deschiși traficului nu mai puțin de 195 km de autostradă și drum expres. Această bornă încă ar mai putea fi depășită în 2026.

Ce autostrăzi mai au șanse să fie deschise în 2026

În continuarea A7, din cele trei loturi care însumează circa 77 de km de la Bacău la Pașcani, autoritățile de la Transporturi vor să deschidă primele două loturi, după cum a explicat recent pentru HotNews secretarul de stat Horațiu Cosma.

În total sunt 49 de km, de la Bacău Nord până la Săbăoani, la nord de Roman. Al treilea lot, de la Săbăoani la Pașcani, circa 28 de km, va fi gata anul viitor.

Mai departe, după cum estimează și Asociația Pro Infrastructura, vor mai fi deschideri pe A0 Centura Capitalei (30,5 km), A1 Curtea de Argeș-Tigveni (10 km), A3 Nădășelu-Zimbor (30 km) și A3 Suplacu de Barcău-Biharia (55 km).

A0 Nord, Lot 1 – 17,5 km

A0 Nord, Lot 3 – 8,6 km

A0 Nord, Lot 4 – 4,4 km

A1 Tigveni – Curtea de Argeș – 10 km

A3 Nădășelu – Zimbor – 30 km

A3 Suplacu de Barcău – Chiribiș – 26,3 km

A3 Chiribiș – Biharia – 28,5 km

A7 Bacău – Trifești – 30 km

A7 Trifești – Săbăoani – 19 km

Drumul Expres Brăila – Galați – 11 km

TOTAL: circa 185 km rămași de inaugurat în 2026

2026 încă poate fi cel mai prolific an în materie de km noi de autostradă

La acest bilanț, dacă adăugăm deja cei circa 59 de km deja deschiși traficului, am putea avea la final de an un total de peste 244 km noi de autostradă și drum expres.

Astfel, în situația în care aceste previziuni se îndeplinesc, România poate ajunge ca la final de an să aibă o rețea de autostrăzi și drumuri expres care să depășească 1.660 de km.