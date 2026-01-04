ANIMAȚIE Rețeaua de autostrăzi a României. Cum arată pe hartă inaugurările din fiecare an: de la comunism, la accelerarea de după aderarea la UE

România a marcat în 2025 al doilea cel mai prolific an din istoria sa în materie de deschideri de șosele de mare viteză. În total, acum, în România sunt peste 1.400 de kilometri de autostradă și drum expres, marea majoritate construiți și deschiși circulației în ultimii 20 de ani.

Rețeaua de autostrăzi și drumuri expres aflate în exploatare în România a ajuns la 1.416,3 kilometri. În 2025 s-au deschis traficului 146,5 km.

Recordul absolut de până acum a fost în 2024 când au fost deschiși traficului nu mai puțin de 195 km de autostradă și drum expres. Această bornă ar putea fi depășită, însă, în 2026.

Ce autostrăzi și drumuri expres au fost inaugurate în 2025

Total: 146,5 km

Autostrăzile din România, evoluția din 1972 și până în prezent – ANIMAȚIE

La final de 2025, astfel, România contabilizează 1.416 kilometri de autostradă și drum expres veritabil aflați în exploatare la nivel național.

Utilizatorul Allex al comunității pasionaților de infrastructură de pe platforma forum.peundemerg.ro a realizat o animație grafică ce ilustrează evoluția an de an, pe harta României, a inaugurărilor de autostrăzi și drumuri expres.

Începutul rețelei de drumuri rapide din România a fost în 1972, când s-a deschis traficul pe A1 București – Pitești, iar următoarea deschidere a venit abia în 1987 cu Podul Fetești – Cernavodă și segmentul aferent de autostradă.

Anii ’90, anii de tranziție post-comunism nu au adus nicio modificare pe harta autostrăzilor întrucât nu s-a lucrat la niciun proiect nou.

Abia în 2004 a venit următoarea inaugurare, un segment consistent din actuala Autostradă a Soarelui, A2.

Rețeaua de autostrăzi din România a prins contur în special după aderarea la UE

Rețeaua de autostrăzi a României a cunoscut un adevărat boom abia după ce țara noastră a aderat la Uniunea Europeană și a beneficiat de nenumărate fonduri nerambursabile care au intrat în construcția de drumuri și căi ferate.

Anul 2024 a fost, până acum, anul record din punct de vedere al kilometrilor deschiși circulației, 195 km.

Până la anul 2024, precedentul record fusese atins tocmai în 2012 când au fost inaugurați 139 de kilometri de autostradă.

La final de 2025, rețeaua României de șosele de mare viteză – autostrăzi și drumuri expres – a ajuns la 1.416,3 kilometri.

Evoluția kilometrilor de autostradă deschiși circulației anual în ultimii ani în România

2004 – 97,2 km

2007 – 50,7 km

2009 – 42 km

2010 – 28 km

2011 – 57 km

2012 – 139 km

2013 – 108 km

2014 – 28,2 km*

2015 – 46,6 km

2016 – 22,1 km*

2017 – 15 km

2018 – 55,4 km

2019 – 42 km

2020 – 60,6 km

2021 – 33,5 km

2022 – 53,02 km

2023 – 81 km

2024 – 195 km

2025 – 146,5 km

*Lotul 3 Cunța – Săliște din A1 Sibiu – Orăștie – 22,11 km – a fost deschis inițial în noiembrie 2014, dar a fost închis în 2015 pentru reparații capitale pe o bucată. Întreg lotul a fost redeschis definitiv în octombrie 2016.

Ce autostrăzi și drumuri expres au șanse să fie gata în 2026

A0 Nord – Lotul 3 (DN2 – DN3) – 8,6 km

A0 Nord – Lotul 4 (DN3 – A2) – 4,5 km

A1 Sibiu – Pitești, Secțiunea 4 (Curtea de Argeș – Tigveni) – 9,9 km

A3 Nădășelu – Zimbor – Poarta Sălajului – 42,3 km

A3 Suplacu de Barcău – Chiribiș – 27 km

A7 Focșani – Bacău, Lotul 2 complet (Adjud – Răcăciuni) – 23,7 km

A7 Focșani – Bacău, Lotul 3 – Răcăciuni – Bacău: 21,5 km

A7 Bacău – Pașcani, Lotul 1 (Bacău – Trifești) – 30,3 km

A7 Bacău – Pașcani, Lotul 2 (Triifești – Săbăoani) – 19 km

A7 Bacău – Pașcani, Lotul 3 (Săbăoani – Pașcani) – 28 km

A0 Nord – Lotul 1, parțial între DN7 și Corbeanca (DN1) – 8 km

Drumul Expres Galați – Brăila – 11 km

Total: 233,8 km