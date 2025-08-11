VIDEO Incendii masive în nord-vestul Spaniei. Mai multe localități au fost evacuate, flăcările amenință și un sit UNESCO

Incendiile forestiere din nord-vestul Spaniei, alimentate de temperaturile caniculare și vânturile puternice, au dus la evacuarea a peste 1.000 de persoane și amenință un sit din patrimoniul UNESCO, au anunțat autoritățile, potrivit France Presse.

Aproximativ 400 de persoane au fost evacuate duminică din orașul Carucedo și din împrejurimile acestuia.

🔥 Las desoladoras imágenes de Carucedo, pueblo cerca del paraje de Las Medulas, invadido por las llamas: el fuego obliga a evacuar a 500 personas



👉El fuego ha avanzado arrasando toda la vegetación del espacio protegido de Las Médulas pic.twitter.com/w1b12CGhTB — EL ESPAÑOL (@elespanolcom) August 11, 2025

Alți 700 de oameni au fost evacuați din mai multe localități situate în apropierea sitului Las Médulas, o fostă zonă de extracție a aurului din epoca romană, cunoscută pentru spectaculoasele sale stânci roșii și inclusă în patrimoniul mondial.

🔥El fuego destruye Las Médulas, en León, y obliga a evacuar a 800 vecinos pic.twitter.com/81AAj08XSN — ABC.es (@abc_es) August 11, 2025

Potrivit șefului guvernului regional din Castilia și León, Alfonso Manueco, multe dintre aceste incendii sunt de origine criminală.

„Vom fi implacabili cu autorii acestor atacuri împotriva vieții și siguranței oamenilor și împotriva patrimoniului nostru istoric și natural”, a scris el pe X.

Incendii forestiere au afectat și regiunile Galicia (nord-vest) și Navarra (nord).

Spania se confruntă cu o caniculă care intră în a doua săptămână, cu temperaturi care ating aproape 40 °C în multe regiuni, iar această caniculă ar trebui să dureze cel puțin până joi.

Serviciile de protecție civilă au emis o alertă de incendii forestiere în mare parte a țării, cu un risc ridicat până la extrem.