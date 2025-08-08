VIDEO Incendii violente în mai multe zone din Grecia. În unele locuri pompierii pot interveni doar pe cale aeriană

Un incendiu de vegetație a ucis cel puțin o persoană și a mistuit case și terenuri agricole într-o localitate de lângă Atena, vineri, în timp ce pompierii greci se străduiau să stingă o serie de incendii la începutul a ceea ce se prognozează a fi câteva zile de vânturi puternice, relatează Reuters.

În zona Keratea, la 30 de kilometri sud-vest de capitala Greciei, au fost desfășurați 170 de pompieri, 11 avioane și 12 elicoptere, iar locuitorilor li s-a cerut să se evacueze, conform precizărilor făcute de brigada de pompieri.

O mare parte a zonei abia a înregistrat o picătură de ploaie în ultimele luni. Rafalele de vânt de până la 80 de kilometri pe oră au alimentat incendiul, aprinzând livezile de măslini.

Pompierii au descoperit trupul neînsuflețit al unui bărbat într-o clădire mistuită de flăcări din Keratea, a declarat purtătorul de cuvânt al brigăzii elene de pompieri, Vassilis Vathrakogiannis, în timpul unei conferințe de presă.

„Incendiul avansează. În unele locuri este posibilă doar stingerea aeriană a incendiilor”, a declarat Yiannis Schizas, membru al protecției civile din zonă, pentru SKAI TV.

„Este prea mult vânt. Devine o harababură”, a adăugat el.

Sunt prognozate vânturi puternice pentru tot parcursul weekendului și nu numai.

În Kefalonia, o populară insulă turistică din vestul Greciei, un incendiu de vegetație era în afara oricărui control, arzând păduri și terenuri agricole, au declarat autoritățile și presa locală.

Grecia și alte țări mediteraneene se află într-o zonă descrisă de oamenii de știință drept „un focar de incendii de vegetație”, cu incendii frecvente în timpul verilor calde și uscate. Acestea au devenit mai distructive în ultimii ani din cauza unei clime în rapidă schimbare, ceea ce a dus la apeluri pentru o nouă abordare.

Sudul defrișat al Franței se confruntă în prezent cu cel mai grav incendiu de vegetație din ultimele decenii.