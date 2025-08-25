VIDEO Incendiile din Spania continuă să facă ravagii, evoluția este „lentă”. Pompierii români intervin în condiții de risc ridicat

Directoarea protecţiei civile spaniole a declarat luni că evoluţia este „lentă”, dar „favorabilă” pe frontul incendiilor, care s-au soldat cu patru morţi şi au devastat 350.000 de hectare pe teritoriul ţării în circa zece zile, informează Agerpres.

„Reaprinderile (de incendii, n.red) ne pun multe probleme”, a subliniat Virginia Barcones cu prilejul unei conferinţe de presă.

Un număr de 14 incendii erau în continuare active şi clasate luni la nivelul operaţional 2, ceea ce înseamnă că reprezintă un pericol pentru persoane şi locuinţe, în comparaţie cu 21 săptămâna trecută. Vânturile vor fi luni „puţin mai intense” şi temperaturile mai ridicate, însă previziunile indică o ameliorare a climei marţi, care îi va ajuta pe pompieri să delimiteze incendiile, a precizat Barcones, citată de AFP.

Pompierii spanioli, ajutaţi de colegi din alte ţări ai Uniunii Europene, luptă fără pauză pentru combaterea incendiilor, care au pârjolit peste 350.000 de hectare în decursul a două săptămâni, potrivit Sistemului de informaţii privind incendiile de pădure (EFFIS).

Cele mai grav afectate regiuni au fost Castilia şi León, Extremadura şi Galicia, în vestul şi nord-vestul Spaniei, în apropiere de graniţa cu Portugalia, ţară la rândul ei devastată în ultimele zile de incendii violente de pădure.

Incendiile s-au intensificat în timpul unui val de căldură care a durat două săptămâni şi care a crescut temperaturile la valori de peste 40 de grade Celsius, respectiv 45 de grade Celsius în anumite locuri din sudul ţării, cea mai intensă valoare înregistrată vreodată, potrivit Agenţiei meteorologice naţionale (AEMET).

Pompierii români mai stau până joi

Echipele de luptă împotriva incendiilor venite din Finlanda şi din Franţa vor părăsi Spania începând de marţi, urmaţi miercuri de echipele germane, în timp ce echipele române vor pleca joi, a precizat Virginia Barcones.

Pompierii români acţionează, de patru zile, alături de pompierii spanioli pentru a stinge incendiile de vegetaţie care au afectat comunităţi întregi în Regatul Spaniei. În prezent, 51 de pompieri români se află în Spania pentru a veni în sprijinul autorităţilor locale în eforturile de limitare şi eliminare a efectelor produse de incendiile de vegetaţie uscată.

Potrivit unui comunicat al Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, în cursul zilei de luni modulul naţional specializat în stingerea incendiilor de pădure acţionează în nordul regiunii Ourense.

Forţele de intervenţie acţionează sub coordonarea directă a autorităţilor spaniole, având ca obiectiv principal limitarea extinderii şi stingerea focarelor active. Indicele de risc pentru ziua de luni este la nivelul 3 (ridicat), iar condiţiile din teren sunt dificile, a precizat DSU. Temperaturile ridicate, umiditatea scăzută şi vântul îngreunează operaţiunile pompierilor.

În paralel, personalul modulului acţionează pentru eliberarea şi securizarea căilor de acces, prin degajarea vegetaţiei dense din proximitatea focarelor, facilitând astfel accesul autospecialelor de intervenţie spaniole şi crearea unor culoare de siguranţă.