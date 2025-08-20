Zeci de pompieri români merg în Spania să lupte împotriva incendiilor de pădure. Vor fi detașați într-unul dintre principalele focare

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) va detașa 51 de pompieri în Spania, țară devastată de ample incendii de pădure. Modulul de intervenție va fi amplasat în Extremadura, una dintre regiunile cele mai afectate.

Decizia vine după ce guvernul spaniol a cerut, pe 17 august, ajutor extern, prin Mecanismul European de Protecție Civilă.

Transportul va fi asigurat de MApN

„În baza propunerii formulate de Departamentul pentru Situații de Urgență și aprobată de Comitetul Național pentru Situații de Urgență, România va trimite un modul de intervenție specializat în stingerea incendiilor de pădure, format din 51 de pompieri din cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență și unităților subordonate”, a anunțat IGSU.

Transportul echipei de intervenție se va realiza în cursul zilei de joi cu sprijinul Forțelor Aeriene Române din cadrul Ministerului Apărării Naționale.

„Misiunea colegilor noștri se va desfășura pe teritoriul Spaniei, în orașul Jarilla (provincia Cáceres din comunitatea Extremadura) (…) Prin această misiune, România își reafirmă solidaritatea și angajamentul de a sprijini statele membre ale Uniunii Europene în gestionarea situațiilor de urgență de mare amploare”, se arată într-o postare pe Facebook a IGSU.

Costurile presupuse de desfășurarea acestei misiuni urmează a fi acoperite din fonduri europene, conform regulamentului Protecției Civile Europene.

Șase morți provocate de incendii

Incendiile care fac ravagii în Spania au intrat într-o fază mai intensă începând din 10 august și sunt concentrate în regiunile Galicia (nord-vest), Castilia-Leon (nord-vest) și Extremadura (vest). Acestea au dus la evacuarea a mii de persoane.

Peste 343.000 de hectare au ars în Spania de la începutul anului, o cifră în continuă creștere, care reprezintă un record pentru această țară, conform datelor actualizate ale Sistemului European de Informații privind Incendiile de Pădure (EFFIS), un indicator al Observatorului European Copernicus.

Bilanțul deceselor în incendii a urcat la patru în Spania și la două în Portugalia. În Spania, un pompier și-a pierdut viața duminică noapte, după ce autovehiculul în care se afla și care transporta apă s-a răsturnat în provincia Leon, a anunțat guvernul regiunii Castilia-Leon pe rețeaua socială X. Autovehiculul făcea parte dintr-un convoi care părăsea locul incendiului și se îndrepta spre un drum forestier înclinat, pentru o perioadă de odihnă pentru personal. Autovehiculul a căzut într-o râpă.

Alți doi tineri voluntari au murit în Castilia-Leon în timpul luptei cu flăcările, iar anterior un angajat român al unei herghelii situate la nord de Madrid a murit încercând să protejeze caii de incendiu.

În Portugalia, un pompier a murit duminică într-un accident rutier soldat, de asemenea, cu rănirea gravă a doi dintre colegii săi, a declarat președintele Marcelo Rebelo de Sousa. Aceasta este al doilea deces cauzat de incendii în această țară, după ce un fost primar a murit în timp ce se lupta cu flăcările, vineri, în Guarda, în estul țării.