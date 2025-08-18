VIDEO Luptă fără răgaz împotriva incendiilor din Spania și Portugalia / O veste bună de la meteorologi

Mii de pompieri, ajutați de soldați, elicoptere și avioane împrumutate de țările vecine, și-au continuat, luni, lupta împotriva incendiilor care au făcut ravagii în vestul Spaniei și în Portugalia, ucigând șase persoane, scrie AFP, conform Agerpres. Singura rază de speranță: valul de căldură care alimentează incendiile se apropie de final, după mai bine de două săptămâni de temperaturi extreme, potrivit Agenției Spaniole de Meteorologie (Aemet).

„În prezent, avem 23 de incendii active de nivelul 2 până la 4, ceea ce înseamnă o amenințare gravă și directă la adresa populației”, a declarant luni, la postul public de televiziune TVE, Virginia Barcones, director general al Protecției Civile și Urgențelor din Spania.

Șase persoane au murit în incendiile din Spania și Portugalia

Bilanțul deceselor în incendii a urcat la patru în Spania și la două în Portugalia. În Spania, un pompier și-a pierdut viața duminică noapte, după ce autovehiculul în care se afla și care transporta apă s-a răsturnat în provincia Leon, a anunțat guvernul regiunii Castilia-Leon pe rețeaua socială X. Autovehiculul făcea parte dintr-un convoi care părăsea locul incendiului și se îndrepta spre un drum forestier înclinat, pentru o perioadă de odihnă pentru personal. Autovehiculul a căzut într-o râpă.



Alți doi tineri voluntari au murit în Castilia-Leon în timpul luptei cu flăcările, iar anterior un angajat român al unei herghelii situate la nord de Madrid a murit încercând să protejeze caii de incendiu.

În Portugalia, un pompier a murit duminică într-un accident rutier soldat, de asemenea, cu rănirea gravă a doi dintre colegii săi, a declarat președintele Marcelo Rebelo de Sousa. Aceasta este al doilea deces cauzat de incendii în această țară, după ce un fost primar a murit în timp ce se lupta cu flăcările, vineri, în Guarda, în estul țării.

Incendiile care fac ravagii în Spania au intrat într-o fază mai intensă începând din 10 august și sunt concentrate în regiunile Galicia (nord-vest), Castilia-Leon (nord-vest) și Extremadura (vest). Acestea au dus la evacuarea a mii de persoane.



Peste 343.000 de hectare au ars în Spania de la începutul anului, o cifră în continuă creștere, care reprezintă un record pentru această țară, conform datelor actualizate ale Sistemului European de Informații privind Incendiile de Pădure (EFFIS), un indicator al Observatorului European Copernicus.

Anul 2022 a fost cel mai sumbru de până în prezent în ceea ce privește suprafața devastată de incendii în Spania, cu 306.000 de hectare arse.

Portugalia deține recordul european de la debutul înregistrărilor, în 2006, cu 563.000 de hectare arse în 2017 în incendii de vegetație în care au murit 119 persoane.



„Sperăm că vremea de azi începe în sfârșit să fie mai puțin potrivnică și că, în loc să împiedice stingerea incendiilor, începe să ofere un oarecare răgaz”, a subliniat luni Virginia Barcones.

Potrivit Aemet, ziua de luni va fi ultima a valului de căldură care a durat două săptămâni și a dus la creșterea temperaturilor până la 45 grade Celsius în unele regiuni din sud și la 40 de grade Celsius în multe alte zone.



Întăriri aeriene din Franța, Italia, Slovacia și Țările de Jos au sosit în Spania, în timp ce Portugalia a primit sprijin aerian din Suedia și Maroc, notează AFP.



„Este o situație foarte dificilă, foarte complicată”, a declarat pentru TVE ministrul spaniol al Apărării, Margarita Robles, invocând virulența și amploarea incendiilor, precum și fumul, vizibil din spațiu, care complică intervențiile aeriene.



Portugalia este afectată în principal de un incendiu de amploare activ lângă Arganil, în centrul țării, unde sunt desfășurați jumătate din cei 2.000 de pompieri aflați în prezent în regiune.



Situația incendiilor s-a îmbunătățit semnificativ în Balcani, unde scăderea temperaturilor și căderea ploilor au ajutat forțele de intervenție să stingă sau să aducă sub control zeci de incendii, soldate cu doi morți în ultima săptămână. În Turcia, două incendii majore sunt în prezent sub control, potrivit autorităților, unul dintre acestea ducând, în noaptea de sâmbătă spre duminică, la evacuarea a sute de persoane din șapte sate din provincia turistică Canakkale, în nord-vestul țării.