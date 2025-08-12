Sari direct la conținut
VIDEO Incendiu lângă Madrid, au ars 1.000 de hectare. Pompierii au reușit să aducă flăcările sub control

Incendiu în Spania, Foto: Eric Renom/LaPresse / Shutterstock Editorial / Profimedia
Incendiu în Spania, Foto: Eric Renom/LaPresse / Shutterstock Editorial / Profimedia

Pompierii au reușit să aducă sub control un incendiu în apropierea capitalei spaniole Madrid, în zona Tres Cantos, care a rănit o persoană și a determinat evacuarea a 180 de persoane, au anunțat marți autoritățile regionale, potrivit Reuters.

Condițiile favorabile din timpul nopții au permis aducerea sub control a incendiului, a transmis Comunitatea Madrid într-un comunicat.

Un bărbat a suferit arsuri pe 98% din suprafața corpului și a fost transportat cu elicopterul la spitalul La Paz, au anunțat serviciile de urgență luni seara.

Incendiul a afectat peste 1.000 de hectare.

Valul de căldură prelungit din Spania a continuat marți, temperaturile urmând să atingă 44 de grade Celsius în unele regiuni, potrivit serviciului meteorologic AEMET.

Oamenii de știință spun că verile mai calde și mai uscate din regiunea mediteraneană o expun unui risc ridicat de incendii.

Odată ce incendiile izbucnesc, vegetația uscată și vânturile puternice pot determina răspândirea rapidă a acestora și arderea necontrolată, provocând uneori vârtejuri de foc.

