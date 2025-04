VIDEO Incident armat în Suedia: Trei persoane au fost ucise la Uppsala

Trei persoane au murit într-un incident cu arme de foc, marți seară, la Uppsala, oraș situat la 60 de kilometri nord de Stockholm, a anunțat poliția suedeză, potrivit AFP.

„A fost confirmată moartea a trei persoane într-un incident cu arme de foc”, a scris poliția într-un comunicat pe site. Aceasta a precizat că a fost deschisă o anchetă pentru omucidere.

Anterior, poliția a informat că a primit apeluri telefonice în care erau semnalate zgomote ce păreau a proveni de la focuri de armă, în centrul orașului. O zonă extinsă a fost închisă de poliție.

