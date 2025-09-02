VIDEO Incident șocant la Vaslui: un copil de un an și jumătate a murit electrocutat de la iluminatul stradal, în centrul orașului

Copilul se afla la plimbare alături de un părinte, în Piața Civică din centrul orașului Vaslui, locul unde se adună zeci de copii în fiecare seară.

Incidentul a avut loc luni seară Băiatul a călcat la un moment dat pe iarbă, unde se aflau mai multe spoturi de iluminat stradal.

„În jurul orei 21, s-a înregistrat un apel la 112, care a semnalat că un copil în vârstă de aproximativ un an și jumătate s-a electrocutat în zona centrală a orașului, de la iluminatul stradal”, a declarat medicul Dan Ungureanu de la Ambulanța Vaslui.

La sosirea echipajului SMURD, copilul era inconștient. El a fost resuscitat o oră, însă fără succes. În urma incidentului, mama copilului a avut nevoie de îngrijiri medicale, în timp ce zeci de oameni s-au adunat în Piața Civică, șocați de cele întâmplate.

La fața locului au ajuns mai mulți polițiști care au delimitat zona unde s-a electrocutat copilul, precum și primarul municipiului Vaslui, Lucian Braniște. Principala ipoteză în acest

Piața Civică, locul unde ies oamenii la plimbare

Piața Civică a municipiului Vaslui este locul unde seară de seară zeci de copii ies împreună cu părinții să se recreeze.

Spoturi de iluminat stradal sunt amplasate atât în plăcile de granit, cât și în spațiul verde.

Polițiștii cercetează împrejurările în care s-a produs tragedia.