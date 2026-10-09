VIDEO. Incidente violente lângă gara centrală din Bruxelles

Cele două mari sindicate din Belgia, CSC-ACV și FGTB-ABVV, organizează vineri proteste împotriva planurilor bugetare ale guvernului federal, avertizând că oamenii de rând vor suporta din nou costurile, scrie publicația Brussels Time.

În timp ce protestatarii se adunau în jurul Gării Centrale vineri dimineață, un grup de protestatari îmbrăcați în negru a căutat confruntarea cu forțele de ordine. Grinzi de lemn, sticle de sticlă și coșuri de gunoi au fost aruncate spre poliție.

Potrivit poliției regionale, aceasta a intervenit și a folosit gaze lacrimogene și un tun de apă pentru a dispersa mulțimea. Mai mulți protestatari au fost arestați.

Potrivit unui jurnalist al agenției de știri belgiene Belga, grupul purta măști și căști de protecție și s-a alăturat mulțimii mai numeroase de protestatari sindicali după altercație.

Transport public perturbat

Întrucât sindicatele din Belgia organizează două zile de acțiune separate, vineri și luni, pentru a protesta împotriva reducerilor bugetare preconizate de guvernul federal, transportul public din Bruxelles și din restul țării va fi perturbat.