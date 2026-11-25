O casă sustenabilă nu înseamnă neapărat panouri fotovoltaice, pompe de căldură sau investiții considerabile în tehnologii moderne. Înseamnă, înainte de toate, mai multă atenție la lucrurile pe care le cumpărăm, la resursele pe care le consumăm și la obiectele pe care alegem să le păstrăm, să le reparăm sau să le reciclăm. Uneori, primul pas către o locuință mai responsabilă începe chiar cu acel sertar în care adunăm telefoane vechi, cabluri, încărcătoare și tot felul de dispozitive pe care nu le mai folosim.

Am stat de vorbă cu Roxana Puia, Director de Comunicare Asociația Environ, despre sustenabilitatea aplicată în viața de zi cu zi, despre risipa din locuințe, reciclarea echipamentelor electrice și alegerile pe care le putem face pentru a avea o casă mai organizată și un consum mai responsabil.

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Articol susținut de Environ