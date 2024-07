VIDEO INTERVIU Mihnea Olariu (coproprietar, Domeniile Franco-Române): „Contrar miturilor urbane, vinul BIO, pentru a avea stabilitate în timp, trebuie să conțină sulfiți, dar în cantități mai mici față de vinul normal”

Un dialog cu Mihnea Olariu – coproprietar al Domeniilor Franco-Române, despre vinul BIO. Am aflat detalii despre condițiile pe care trebuie să le îndeplinească un vin pentru a fi certificat BIO, profilul consumatorului de vinuri BIO, evoluția pieții vinurilor BIO în Europa și SUA și, nu în ultimul rând, care sunt motivațiile unui producător de vin pentru a face viticultură ecologică.

Interviul integral:

Fragmente din interviu:

De ce mulți consumatori din România sunt reticenți față de vinurile îmbuteliate?

Legat de vinurile îmbuteliate, la noi încă se vehiculează, la nivel de „mit urban”, ideea că acestea sunt contrafăcute, sau că sunt obținute „din pastile”. Consumatorii ar trebui să știe că orice producător din România, ca să pună un produs pe piața, trebuie să respecte legislația în vigoare (Legea viei și vinului), care este armonizată la nivelul Uniunii Europene.

Din punct de vedere al certificărilor, doar produsele ecologice vin cu o garanție suplimentară pe etichetă, care poate să-i dea consumatorului sentimentul de siguranța că sunt îndeplinite toate rigorile unei certificări valabile la nivel internațional. Asta nu înseamnă, sub nicio formă, că producătorii locali care nu practică agricultura ecologică nu respectă rigorile legislației românești.

Care sunt condițiile pe care trebuie să le îndeplinească un vin pentru a fi certificat BIO?

În vie, nu se folosesc substanțe chimice de sinteză și sunt permise doar tratamente naturale. Nici solul și nici vița-de-vie nu intră în contact cu tratamente chimice de sinteză. Doar natura este cea care definește calitatea și vigoarea strugurilor, cât și producția la hectar. În cramă, nu se intervine suplimentar asupra vinului, în afara cadrului prevăzut de legea viei și vinului.

Struguri BIO sau vin BIO?

Corect este să spunem că vinul BIO provine din struguri cultivați în regim ecologic. Vița-de-vie este cultivată în sistem 100% ecologic, strugurii ajung în cramă, iar în urma procesului tehnologic de obținere a vinului, se certifică produsul finit ca „vin provenit din agricultură ecologică”.

Vinul BIO conține sulfiți?

Legislația vinului BIO prevede cantități mai mici de sulfiți (maximum 100 mg/l sulfiți la vinul BIO, față de 160 mg/l sulfiți la vinul normal). Vinurile BIO au sulfiți, conform legii, pentru a li se asigura o stabilitate în timp. Este o cerință tehnică obligatorie.

„Eticheta ecologică europeană” – singura certificare recunoscută de Comisia Europeană

Această certificare europeană este transpusă, în România, de către Ministerul Agriculturii, prin mai multe organisme de certificare. În cazul nostru, este vorba de ECOCERT, un organism care vine anual și controlează toate procesele, atât la nivel de agricultură, cât și de vinificație. Se iau probe de sol, probe de struguri și probe de tanc din cramă, iar nivelul anumitor reziduri trebuie să fie zero, sau cel mult în limitele admise de lege. Ministerul Agriculturii vine, la rândul lui, în paralel cu ECOCERT, ca să ia probe și să facă analize.

Care este profilul consumatorului de vinuri BIO?

Un consumator care dorește produse de înaltă calitate, care are experiența altor produse BIO din domeniul alimentar, care înțelege că pentru un produs de acest fel este nevoie de mai multă muncă și își asumă, în consecință, un preț mai mare. Consumatorul de vinuri BIO provine, de obicei, din zona urbană, are un venit mediu sau chiar peste mediu, are o predilecție pentru produse sustenabile în orice domeniu și este, în general, o persoană pro-natură.

Care este evoluția pieței vinurilor BIO, în Europa?

În ultimii 10 ani, piața vinurilor BIO din Europa a fost într-o creștere constantă (spre exemplu, din 2012 până în 2017, s-a dublat volumul de vânzări al vinurilor BIO). În aceeași perioadă, a crescut exponențial și numărul producătorilor care au făcut pasul de la viticultura normală către cea ecologică.

Există și producători care fac o variantă de viticultură hibridă, adică practică agricultura ecologică, dar în anumite zone de risc, intervin și cu tratamente de sinteză, pentru a salva producția. Acești producători nu sunt certificați, dar își doresc să facă, la nivel de principiu, agricultură ecologică.

Care sunt principalele țări consumatoare de vin BIO, în Europa?

Germania, Anglia, Franța și țările nordice (care sunt, în mod tradițional, consumatoare de produse sustenabile).

Care este evoluția pieței vinurilor BIO, în Statele Unite?

În ultimii ani, piața de vinuri BIO din SUA a crescut, în medie, cu 14% pe an. Este un procent semnificativ, dacă ne gândim că Statele Unite reprezintă o piața atât de mare.

E mai severă legislația vinului BIO, în SUA față de UE?

Există o diferența în ceea ce privește încadrarea unui produs BIO în SUA, față de UE, în sensul că FDA-ul (Food and Drug Administration) nu acceptă foarte ușor o certificare deja obținută în Europa, motiv pentru care cere și alte analize.

De când se produce vin BIO la Domeniile Franco-Române? Care sunt planurile de viitor?

Denis Thomas, fostul proprietar și fondatorul Domeniilor Franco-Române, este un pionier al agriculturii ecologice din România. El a înființat prima plantație BIO din țara noastră în 2003, iar primul vin românesc certificat BIO a fost pus pe piața în 2006. De atunci, la Domeniile Franco-Române, am continuat cu agricultură ecologică, având în prezent pe rod 51 de hectare cu struguri BIO, din totalul de 85 de hectare. Restul de 34 de hectare vor fi și ele convertite la agricultura ecologică în următorii ani.

Care sunt motivațiile pentru a produce vin BIO?

E clar că sunt mai multe greutăți pentru a aduce vinul BIO pe masa consumatorului, dar pentru noi este o chestiune de filosofie. Împărtășim aceeași viziune cu cea a lui Denis Thomas, fondatorul cramei și vrem să ducem mai departe proiectul lui și pasiunea pe care el a avut-o pentru viticultura ecologică și pentru vinul BIO. Obiectivul nostru, în momentul de față, este că suprafețele de vie pe care le-am adăugat recent Domeniilor Franco-Române (practic, fostele Domenii Persu-Eminescu, o moștenire a familiei Olariu) să fie convertite și ele, treptat, la viticultura ecologică.