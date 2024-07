VIDEO INTERVIU Narcis Georgiu (somelier Cramele Recaş): „Orange Wine, un vin al tuturor civilizaţiilor din istorie, care permite cele mai diverse asocieri culinare”

Un dialog cu Narcis Georgiu – somelier la Cramele Recaş, despre Orange Wine. Am încercat să aflăm de unde provine denumirea, de ce are vinul această culoare, prin ce metode se obţine, din ce soiuri de struguri, ce gust are şi cu ce preparate gastronomice se poate asocia. Nu în ultimul rând, am analizat tendinţele de consum pentru Orange Wine, pe piaţa internă şi cea externă.

Interviul integral:

Fragmente din interviu:

De unde provine denumirea?

În primul rând, vinul nu este făcut din portocale, iar denumirea are legătură cu modul de obţinere: prin maceraţia strugurilor albi, ca o „infuzie cu pieliţele strugurilor”. Deoarece în vin nu sunt adăugaţi sulfiţi, apare o mică oxidare, de unde şi nuanţa portocalie.

Un vin antic sau modern?

Ceea ce azi numim „Orange Wine”, acum mii de ani se chema pur şi simplu „vin”. În prezent, odată cu „redescoperirea” sa, denumirea Orange Wine este folosită pentru a diferenţia acest tip de vin de vinurile clasice.

Un vin făcut prin metode de acum 6.000 de ani

Încercăm să lăsăm vinul „să se facă singur”, ca acum 6000 de ani, când mustul fermenta în amfore de teracotă, nu se cunoşteau drojdiile selecţionate şi nici conservanţii (sulfiţii). Prin urmare, Orange Wine e făcut prin metode cu adevărat ancestrale.

Orange Wine se obţine doar din soiuri albe

Vinul se face din soiuri albe, dar prin metode de vin roşu. Strugurii se culeg, se pun într-un vas de lut ars şi se aşteaptă începerea fermentării alcoolice. În cazul Orange Wine, maceraţia strugurilor albi este mult mai îndelungată ca la vinurile clasice.

Ce soiuri dau cele mai bune rezultate

Cel mai bine e să folosim mai multe soiuri, exact aşa cum erau pe vremuri plantaţiile, mixte, pentru polenizare. Câteva exemple: Fetească Regală, Fetească Alba, Tămâioasă Românească, Muscat Ottonel. Soiurile aromatice sunt foarte potrivite pentru Orange Wine, fiindcă dau „intensitate” vinului şi îi imprimă un stil mai modern.

De unde apare culoarea portocalie

În cazul Orange Wine, mustul stă mult timp în contact cu pieliţa bobiţelor, din care extrage, astfel, compuşi coloraţi. Nuanţa portocalie e dată şi de sâmburi, la care se adaugă lejera oxidare ce are loc în absenţa sulfiţilor.

Un vin cu gust complex

După mulţi ani de evoluţie a vinului, a te întoarce înapoi la gustul din antichitate poate fi un veritabil şoc. Un gust similar cu Orange Wine mai poate fi găsit doar la vinurile „de casă” care încă se fac, artizanal, fără a se folosi metode moderne. Gustul este dominat de arome secundare (rezultate din macerare şi fermentare): condimente orientale, cardamon, fructe confiate, mango, coajă de portocale. Aromele sunt complexe, iar textura vinului e aparte: are taninuri mai puternice ca la vinurile albe, dar mai delicate ca la cele roşii.

Orange Wine, un vin auster şi rustic

Dacă vinul nu este explicat înainte de degustare, el poate să pară auster. Orange Wine are corpul unui vin roşu, aromele unui vin alb matur şi o anumită rusticitate. Acest tip de vin trebuie neapărat însoţit de preparate gastronomice.

Asocieri gastronomice

Dacă ne gândim la preparate româneşti tradiţionale, putem alege tocăniţă de carne, sarmale, păturată bănăţeană, sau orice altă mâncare cu carne gătită lent. Alături de aceste preparate, vinul poate aduce o senzaţie de prospeţime şi anumite note condimentate. Dacă ne gândim la preparate exotice, putem alege între reţete din bucătăria japoneză (Okonomiyaki/pizza japoneză), sau din cea chinezească (raţă cu miere şi mango).

Orange Wine, un „vin universal”

Din punct de vedere gustativ, un Orange Wine se poate defini ca un „vin universal”, pe care l-au produs şi consumat toate civilizaţiile din istorie, un vin care permite cele mai diverse şi versatile asocieri culinare.

Orange Wine de la Cramele Recaş

Sole Orange Wine de la Cramele Recaş este deja la a treia ediţie, producătorul bănăţean urmărind îndeaproape această modă. În afară de Cramele Recaş, pe piaţa internă mai există doar câţiva producători de Orange Wine, dar şi cererea este destul de mică. Pentru ca acest vin să poată fi mai bine promovat în restaurante, e nevoie şi de mai mulţi somelieri care să-l înţeleagă. Moda Orange Wine e doar la început, în România.

Piaţa externă, mai interesată de Orange Wine

În străinătate, restaurantele şi barurile „underground” sunt mult mai deschise către acest tip de vin. Cramele Recaş produc aproximativ 200.000 de sticle de Orange Wine pe an şi majoritatea merg către piaţa japoneză.

Orange Wine face parte din categoria „vinuri naturale”

În prezent, categoria „vinuri naturale” este în plină creştere, iar Orange Wine este doar unul dintre produsele care se încadrează aici. Este vorba despre vinuri care se obţin prin metode tradiţionale, cu drojdii sălbatice, fără conservanţi, din struguri cultivaţi în regim BIO.

Articol susţinut de Paharnicul.ro