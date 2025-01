România riscă să intre în incapacitate de plată „dacă nu facem ceva”, avertizează Ilie Bolojan: „Avem zone ale statului care practic au fost scăpate de sub control în acești ani”

România riscă să intre într-o zonă de incapacitate de plată dacă nu sunt luate măsuri, a declarat Ilie Bolojan, lider PNL și președinte al Senatului, marți, la B1 TV, trăgând un semnal de alarmă cu privire la nevoia de reducere a cheltuielilor bugetare și de creștere a veniturilor.

„Avem zone ale statului care practic au fost scăpate de sub control în aceşti ani. Tot felul de autorităţi, tot felul de instituţii”, a afirmat Bolojan, citat de News.ro.

Liberalul s-a arătat de părere că problemele nu pot fi remediate „de pe o zi pe alta”, menționând totodată că în România „calitatea legiferării a lăsat de dorit de mulți ani”, cu legi care sunt „interpretabile” sau, după caz, se bat „cap în cap”.

„Dacă n-ai grijă cum faci lucrurile, sunt mai mari pagubele decât câștigurile și atunci asta este o operație care trebuie făcută într-adevăr lună de lună, zi de zi”, a continuat Ilie Bolojan.

Bolojan: Vom intra într-o zonă de incapacitate de plată dacă nu facem ceva

Președintele Senatului atrage atenția că România „a cheltuit mulți ani de zile mai mult decât și-a putut permite, iar asta înseamnă că am luat credite foarte mari”.

„E adevărat, din ele o parte s-au dus în investiţii şi creşterea investiţiilor în infrastructura locală, în reţeaua de drumuri naţionale, drumuri expres, autostrăzi este o realitate care nu poate fi contestată. Dar o bună parte din aceste împrumuturi s-au dus în aparatul public sau în consum şi nu mai putem continua în felul acesta, pentru că diferenţa dintre cheltuielile mari şi venituri trebuie acoperită prin împrumuturi sau prin inflaţie. Ambele sunt nişte fenomene care ne vor complica foarte mult existenţa în viitor”, a adăugat Ilie Bolojan.

„Cu cât luăm mai multe împrumuturi, ceea ce din păcate se întâmplă, cu atât dobânzile sunt mai mari, iar la un moment dat plata dobânzilor ocupă procente importante din PIB-ul României şi va face ca guvernele noastre, indiferent care vor fi, să nu mai aibă spaţii de mişcare şi practic vom intra într-o zonă de incapacitate de plată dacă nu facem ceva. (…) Trebuie să ne scădem cheltuielile de funcţionare, trebuie să atragem bani europeni pentru a avea investiţii care să genereze creştere, să putem să avem o creştere economică şi trebuie să ne creştem veniturile, dar nu crescând taxele, ci încasându-ne veniturile pe care le avem”, a mai spus el.

Guvernul aprobă vineri bugetul pentru 2025

Proiectul de buget va fi aprobat în ședința de guvern de vineri, iar Parlamentul îl va adopta săptămâna viitoare, conform calendarului pe care și-l propune coaliția de guvernare.

Ministrul Finanțelor a prezentat proiectul în coaliție.

„Am prezentat proiectul de buget in coaliție și am avut primele discuții cu partenerii de guvernare. Am agreat că statul trebuie să reducă, în primul rând propriile cheltuieli (…). România va avea un buget cumpătat, prin care punem statul la dietă”, a declarat Tanczos Barna, care a promis că taxele nu vor crește.