Abelardo de la Espriella, președintele Columbiei, a declarat miercuri că toți ostaticii ținuți în interiorul unui supermarket din orașul columbian Cartagena au fost salvați, iar unul dintre atacatori a fost ucis, după ce forțele de securitate au luat cu asalt clădirea mai devreme în cursul zilei, relatează Yahoo News.

Agenția AFP a transmis că mai multe explozii au fost auzite înainte ca forțele de securitate să pătrundă în clădirea din orașul-port de la Marea Caraibilor și că un elicopter al poliției fusese observat survolând la joasă altitudine zona, cu puțin timp înainte de intervenție.

Several hostages have been freed from a supermarket in Cartagena, Colombia, where they had been held since early Tuesday. The status of the remaining hostages is unclear; 20 people were initially reported held. https://t.co/Scqo8Ji54X — Open Source Intel (@Osint613) November 25, 2026

Se credea că aproximativ 20 de persoane se mai aflau în interior în momentul în care a început operațiunea de asalt.

🚨🇨🇴 SPECIAL FORCES STORM CAFETERIA INSIDE CARTAGENA SUPERMARKET DURING HOSTAGE CRISIS Dramatic footage shows special forces personnel moving into the cafeteria area of the Éxito supermarket in Cartagena, Colombia, where several people were being held hostage. The operation was part of the security response to the armed standoff, which left families anxiously waiting for news of their loved ones inside. — Nova Intel (@intel_nova) November 25, 2026

Oficialii au afirmat că bărbații înarmați ținuseră inițial ostatice aproximativ 30 de persoane, însă 10 dintre acestea au fost eliberate după mai multe ore de negocieri, printre ele numărându-se și câteva femei în vârstă.

Președintele Columbiei s-a deplasat în persoană la Cartagena în timp ce criza era în desfășurare și s-a întâlnit la fața locului cu comandanții forțelor de securitate.

Autoritățile au declarat că luarea de ostatici a început în urma unei tentative eșuate de jefuire a unui vehicul blindat. Operatorii camerelor de supraveghere au informat poliția, iar apoi jefuitorii „nu au avut altă opțiune decât să se adăpostească într-unul dintre magazine”, potrivit președintelui țării sud-americane.

Ce ceruseră autorii luării de ostatici din Cartagena

Imaginile difuzate de presa locală au arătat militari și polițiști înarmați adunați în fața unui supermarket Exito din cartierul La Castellana.

Imaginile de pe rețelele sociale arătau marți câțiva oameni îngenuncheați lângă ferestrele magazinului, cu mâinile aparent legate.

Potrivit presei locale, autorii luării de ostatici ceruseră aproape două milioane de dolari, două maşini blindate şi liberă trecere pentru a se îndrepta spre Barranquilla, un oraş de coastă situat la 130 km de Cartagena.

Luarea de ostatici a atras atenția presei internaționale în parte deoarece Cartagena, în special districtul său istoric colonial înconjurat de ziduri, este o destinație turistică populară pentru turiștii străini.

Aeroportul Rafael Nunez din Cartagena a suspendat temporar aterizările, deoarece forțele armate au folosit una dintre piste în legătură cu incidentul. Aterizările au fost reluate la aproximativ 45 de minute după suspendare.