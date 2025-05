VIDEO Kevin Spacey amintește de „Lista Neagră” a Hollywood într-un discurs incendiar susținut la Cannes: „Încă sunt în picioare”

Aclamatul actor Kevin Spacey a lansat un atac dur la adresa industriei cinematografice americană care l-a ostracizat, el amintind Hollywood de un episod mai puțin ilustru din istoria sa în timp ce încearcă să își relanseze cariera la Festivalul de Film de la Cannes, relatează The Daily Beast.

Actorul premiat cu Oscar se află la ediția de anul acesta a prestigiosului festival internațional de film pentru a primi Premiul pentru Excelență în Film și Televiziune din partea Galei Better World Fund. Spacey a fost acuzat de agresiuni și abuz sexual în cadrul mișcării #metoo, dar a fost găsit nevinovat într-un proces civil de defăimare din New York, în 2022, apoi achitat de acuzațiile de agresiune sexuală într-o instanță din Londra în 2023.

Totuși, cariera lui de la Hollywood a stagnat, iar Spacey a avut multe de spus despre asta marți, la gala organizată în cadrul festivalului de la Cannes. În timpul unui discurs lung și sinuos, el a remarcat:

„Cine ar fi crezut vreodată că a onora pe cineva care a fost exonerat în toate sălile de judecată în care a intrat ar fi considerat o idee curajoasă? Dar iată-ne aici”.

Spacey și-a comparat soarta de acum cu cea a scenaristului câștigător de Oscar Dalton Trumbo, care a fost închis în 1950 și trecut pe lista neagră a industriei cinematografice americane pentru că era membru al Partidului Comunist. Spacey a amintit de sprijinul pe care i l-a oferit lui Trumbo legendarul Kirk Douglas, tatăl lui Michael Douglas. Trumbo avea să scrie ulterior scenariul pentru filmul Spartacus din 1960, considerat un clasic al cinematografiei, în care a jucat Kirk Douglas.

„A fost acum foarte, foarte mult timp, dar trebuie să ne gândim la reacția de opoziție pe care a primit-o el (Douglas) după ce a luat decizia curajoasă de a-l susține pe un coleg de breaslă, scenaristul câștigător a două Oscaruri, Dalton Trumbo, care a fost pe lista neagră din 1947 până în 1960. A fost pe lista neagră. Listă neagră, știm ce înseamnă asta? Nu a găsit de muncă la Hollywood timp de 13 ani”, a spus Kevin Spacey.

