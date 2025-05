Festivalul Internațional de Film de la Cannes a început anul acesta cu o zi specială, dedicată Ucrainei. Robert De Niro și Nicole Kidman vor fi premiați pentru întreaga carieră

Ediția cu numărul 78 a Festivalului de Film de la Cannes debutează în ziua de 13 mai 2025, urmând să tragă cortina la 24 mai. Juriul competiției principale este prezidat de actrița franceză Juliette Binoche, potrivit site-ului oficial al festivalului, citat de Agerpres.

Posterul oficial al ediției prezintă o scenă din filmul A Man and a Woman (1966), care a fost regizat de Claude Lelouch și a câștigat Palme d’Or, ai cărui protagoniști sunt Anouk Aimee și Jean-louis Trintignant.

Gazda ceremoniilor de deschidere și închidere este actorul francez Laurent Lafitte. Filmul proiectat în deschiderea festivalului este comedia Leave One Day, regizată de Amelie Bonnin.

Premiul Palme d’Or onorific îi va fi acordat actorului Robert De Niro. La rândul său, actrița Nicole Kidman va primi cel de-al 10-lea premiu „Women in Motion”, care recompensează personalitățile ce „promovează locul femeilor în cinematografie și societate”.

Prima zi a Festivalului de la Cannes, dedicată Ucrainei

Festivalul de la Cannes își arată susținerea pentru Ucraina prin trei documentare care vor fi proiectate în ziua ceremoniei de deschidere a evenimentului. Este vorba despre un portret al președintelui Volodimir Zelenski, un reportaj de pe front filmat în perioada februarie-aprilie 2025 de intelectualul francez Bernard-Henri Levy și o incursiune în mijlocul unui pluton al armatei semnată de un documentarist ucrainean.

Pe parcursul festivalului, vor fi proiectate peste 100 de filme. Douăzeci și două dintre ele sunt înscrise în cursa pentru Palme d’Or, printre care Jeunes meres al fraților Dardenne, „regii” belgieni ai cinematografiei sociale, care au câștigat deja două trofee Palme d’Or, și Alpha al regizoarei franceze Julia Ducournau, una dintre cele șapte regizoare din competiție, care speră la un al doilea trofeu suprem pe Croazetă după cel câștigat cu sângerosul ei lungmetraj Titane din 2021.

Precedenta ediție a Festivalului de Film de la Cannes a avut loc între zilele de 14 și 25 mai 2024. Juriul competiției principale a fost prezidat de regizoarea și actrița americană Greta Gerwig, iar gazda ceremoniilor de deschidere și de închidere a fost actrița franceză Camille Cottin.

Thrillerul Anora, regizat de cineastul american Sean Baker, a câștigat trofeul Palme d’Or. Regizoarea Payal Kapadia a câștigat Marele Premiu al Juriului – al doilea trofeu ca importanță atribuit pe Croazetă – pentru ‘All We Imagine as Light’, primul film indian selectat în competiția de la Cannes în ultimii 30 de ani.

Cineastul portughez Miguel Gomes a câștigat premiul pentru regie cu lungmetrajul ‘Grand Tour’, potrivit site-ului oficial al evenimentului. Filmul ‘Black Dog’, regizat de Guan Hu, a obținut premiul secțiunii Un Certain Regard.

Filmul românesc Trei kilometri până la capătul lumii, selectat în competiția oficială pentru Palm D’or, a câștigat Queer Palm, un premiu alternativ acordat în fiecare an la Cannes unui lungmetraj care abordează „personaje sau tematică LGBT”, potrivit AFP.

Cannes găzduiește unul dintre cele mai prestigioase festivaluri de film din lume

Istoria Festivalului de Film de la Cannes începe în anul 1939, atunci când cineaștii francezi au dorit să pună bazele unui festival capabil să rivalizeze cu cel de la Veneția. La 9 mai 1939, orașul-gazdă a evenimentului a fost desemnat Biarritz, dar la insistențele lui Georges Prade, consilier municipal la Paris, s-a decis, la 31 mai 1939, în favoarea orașului Cannes.

Dacă totul ar fi decurs conform planului, prima ediție a Festivalului de la Cannes s-ar fi desfășurat în 1939, sub președinția lui Louis Lumiere. Totuși, din cauza circumstanțelor istorice, debutul Festivalului de la Cannes a avut loc la 20 septembrie 1946.

Ceremonia de deschidere s-a desfășurat în grădinile Hotelului „Grand”, pe acordurile pieselor interpretate de soprana americană Grace Moore, supranumită „Privighetoarea din Tennessee”. În programul festivalului au fost incluse prezentări de modă, spectacole de artificii, parade multicolore. Printre invitați s-au numărat mari personalități ale cinematografiei din epocă, precum Roberto Rossellini, Walt Disney, Billy Wilder, George Cukor, David Lean și Jean Renoir. Producțiile cinematografice, provenite din 21 de țări, au fost proiectate la Cazinoul din Cannes. Majoritatea peliculelor au avut ca temă centrală cel de-Al Doilea Război Mondial, încheiat în anul precedent.

Festivalul de Film de la Cannes își câștigă notorietatea în anii 1950, datorită prezenței a numeroase staruri și personalități internaționale ale cinematografiei, precum Kirk Douglas, Sophia Loren, Grace Kelly, Brigitte Bardot, Alain Delon, Gina Lollobrigida.

Schimbări de-a lungul anilor la Festivalul Internațional de Film de la Cannes

Premiul Palme d’Or este distincția supremă oferită în cadrul Festivalului de Film de la Cannes, Franța. Răsplătește, anual, cel mai bun film aflat în competiția oficială, fiind oferit regizorului acestuia.

Trofeul are forma unei frunze de palmier, simbol prezent pe o serie de arme stocate în orașul vechi din Cannes. A fost realizat de bijutierul Lucienne Lazon, suferind de-a lungul timpului câteva modificări minore. A fost acordat, în premieră, în anul 1955, înlocuind Marele Premiu al Festivalului Internațional de Film, decernat din 1949 celei mai bune realizări cinematografice. Primul „Palme d’Or” a evidențiat la momentul acordării filmul Marty, regizat de Delbert Mann.

Din 1964 până în 1974, s-a revenit la formula de Mare Premiu al Festivalului Internațional de Film, din motive administrative. Totuși, în 1975 a fost reintrodus trofeul în formă de frunză de palmier, ce rămâne, până în prezent, distincția cea mai importantă a Festivalului de la Cannes.

Din 1946, Festivalul a fost organizat anual cu excepția anilor 1948 și 1950, apoi, începând cu 1952, în fiecare lună mai. În 2020, festivalul a fost anulat în primăvară din cauza crizei sanitare, fiind organizată între 27 și 29 octombrie o mini-ediție simbolică, cu dorința de a transmite un mesaj de speranță reprezentanților celei de-a șaptea arte, afectată de pandemia de COVID-19.

Filme românești premiate la festivalul de la Cannes

În anul 2007, Premiul Palme d’Or i-a revenit regizorului român Cristian Mungiu pentru 4 luni, 3 săptămâni și 2 zile.

De-a lungul anilor, filmele românești au obținut premii la diferite categorii în cadrul festivalului. Primul dintre acestea, în anul 1957, a fost animația Scurtă istorie, realizată de Ion Popescu-Gopo, care a obținut Premiul Palme d’Or pentru film de scurtmetraj.

Printre peliculele semnate de regizori români care au fost premiate la Cannes, s-au numărat: Pădurea spânzuraților (regia Liviu Ciulei), Premiul pentru cea mai bună regie, 1965; Răscoala (regia Mircea Mureșan), Premiul pentru cel mai bun debut, 1966; Cântecele Renașterii (regia Mirel Ilieșiu), Palme d’Or pentru film de scurtmetraj, 1969; Trafic (regia Cătălin Mitulescu), Palme d’Or pentru film de scurtmetraj, 2004; Moartea domnului Lăzărescu (regia Cristi Puiu), Un Certain Regard, 2005; A fost sau n-a fost? (regia Corneliu Porumboiu), Camera d’Or, 2006; California Dreamin’ (regia Cristian Nemescu), Un Certain Regard, 2007; Polițist, adjectiv (regia Corneliu Porumboiu), Premiul FIPRESCI, Premiul Juriului, pentru secțiunea Un Certain Regard; După dealuri (regia Cristian Mungiu), Premiul pentru cel mai bun scenariu.