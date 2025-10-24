Sari direct la conținut
Actualitate

VIDEO Kim Kardashian anunță că are un anevrism cerebral

HotNews.ro
VIDEO Kim Kardashian anunță că are un anevrism cerebral
Kim Kardashian. Foto: Aurelien Morissard / AP / Profimedia

Vedeta media americană Kim Kardashian a spus că a fost diagnosticată cu un anevrism cerebral, potrivit presei americane, preluate de Reuters.

Kardashian a dezvăluit diagnosticul în timpul unui teaser pentru al șaptelea sezon al reality show-ului său, „The Kardashians”, care a avut premiera pe Hulu.

„Pare să fie un mic anevrism”, se aude cum spune Kim Kardashian în clipul de prezentare a sezonului, la începutul primului episod.

Sora lui Kim Kardashian, Kourtney Kardashian Barker, pare să reacționeze la veste, spunând „Uau!”.

Kim Kardashian sugerează că anevrismul provine din stres în clipul ce o arată în timpul unei scanări cerebrale.

Nu este clar deocamdată dacă ea a avut simptome sau nu.

Agentul, reprezentantul de relații publice și avocatul lui Kardashian nu au răspuns imediat solicitărilor Reuters de a comenta.

La începutul acestui an, ea a depus mărturie în procesul unei bande numite „hoții bunicului”, care a fost acuzată că i-a furat bijuterii în valoare de milioane de euro sub amenințarea armei în timpul Săptămânii Modei de la Paris în 2016.

Ce este anevrismul cerebral

Anevrismele cerebrale sunt relativ comune: aproximativ un om din 50 are un anevrism cerebral care nu s-a rupt. Mulți dintre cei care au așa ceva nu sunt conștienți de asta deoarece anevrismele care nu s-au rupt de obicei nu provoacă simptome.

Anevrismul vascular cerebral este o dilatatie focala a peretilor vaselor cerebrale, potrivit unui material informativ de pe site-ul Regina Maria.

Aceasta dilatatie se poate rupe, fapt care conduce la hemoragie intracraniana, o cauza de urgenta majora, ce necesita interventie medicala imediata.

Totusi, majoritatea anevrismelor nu se rup si nici nu creeaza astfel de probleme, ele fiind descoperite intamplator, in cadrul investigatiilor imagistice.

Oameni FericițiMedici Buni MedLife
INTERVIURILE HotNews.ro