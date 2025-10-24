VIDEO Kim Kardashian anunță că are un anevrism cerebral

Vedeta media americană Kim Kardashian a spus că a fost diagnosticată cu un anevrism cerebral, potrivit presei americane, preluate de Reuters.

Kardashian a dezvăluit diagnosticul în timpul unui teaser pentru al șaptelea sezon al reality show-ului său, „The Kardashians”, care a avut premiera pe Hulu.

„Pare să fie un mic anevrism”, se aude cum spune Kim Kardashian în clipul de prezentare a sezonului, la începutul primului episod.

Sora lui Kim Kardashian, Kourtney Kardashian Barker, pare să reacționeze la veste, spunând „Uau!”.

Kim Kardashian sugerează că anevrismul provine din stres în clipul ce o arată în timpul unei scanări cerebrale.

Nu este clar deocamdată dacă ea a avut simptome sau nu.

Agentul, reprezentantul de relații publice și avocatul lui Kardashian nu au răspuns imediat solicitărilor Reuters de a comenta.

La începutul acestui an, ea a depus mărturie în procesul unei bande numite „hoții bunicului”, care a fost acuzată că i-a furat bijuterii în valoare de milioane de euro sub amenințarea armei în timpul Săptămânii Modei de la Paris în 2016.

Ce este anevrismul cerebral

Anevrismele cerebrale sunt relativ comune: aproximativ un om din 50 are un anevrism cerebral care nu s-a rupt. Mulți dintre cei care au așa ceva nu sunt conștienți de asta deoarece anevrismele care nu s-au rupt de obicei nu provoacă simptome.

Anevrismul vascular cerebral este o dilatatie focala a peretilor vaselor cerebrale, potrivit unui material informativ de pe site-ul Regina Maria.

Aceasta dilatatie se poate rupe, fapt care conduce la hemoragie intracraniana, o cauza de urgenta majora, ce necesita interventie medicala imediata.

Totusi, majoritatea anevrismelor nu se rup si nici nu creeaza astfel de probleme, ele fiind descoperite intamplator, in cadrul investigatiilor imagistice.