VIDEO Liderii dreptei naționaliste din Europa și premierul israelian Benjamin Netanyahu îl susțin pe Viktor Orbán, într-un clip electoral înaintea alegerilor din aprilie

Viktor Orban la Întâlnirea Comunității Politice Europene EPG de la Copenhaga, 02.10.2025. Credit line: dts Nachrichtenagentur / imago stock&people / Profimedia

În cele mai multe sondaje de opinie, partidul lui Orbán, Fidesz, care guvernează din 2010, se află acum în urma partidului de opoziție Tisza, condus de fostul aliat Péter Magyar, scrie Politico.

Mai mulți lideri naționaliști s-au aliniat pentru a-l susține pe premierul maghiar Viktor Orbán într-un clip de campanie lansat săptămâna aceasta, înainte de alegerile parlamentare din 12 aprilie din Ungaria.

În clipul de aproape două minute, postat de Orbán pe rețelele sociale, apar, printre alții, prim-ministra italiană Giorgia Meloni, adjunctul său Matteo Salvini, lidera extremei drepte franceze Marine Le Pen, co-lidera Alternativei pentru Germania (AfD) Alice Weidel și prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu.

Această manifestare coordonată de sprijin vine în momentul în care Orbán se îndreaptă către ceea ce pare a fi cea mai competitivă campanie electorală din ultimii zece ani.

Președintele Ungariei, Tamás Sulyok, a confirmat marți că alegerile vor avea loc pe 12 aprilie.

După aproape 20 de ani la conducere, Orbán se confruntă cu critici tot mai intense atât în țară, cât și în străinătate, din cauza regresului democratic, a restricțiilor impuse libertății presei și a erodării statului de drept.

În cele mai multe sondaje de opinie, partidul său, Fidesz, care guvernează din 2010, se află acum în urma partidului de opoziție Tisza, condus de fostul aliat al lui Orbán, Péter Magyar.

În clipul de campanie publicat de Orbán, aliații săi sunt încrezători.

„Împreună susținem o Europă care respectă suveranitatea națională și este mândră de rădăcinile sale culturale și religioase”, spune Meloni.

„Securitatea nu poate fi considerată un lucru de la sine înțeles, ea trebuie câștigată. Și cred că Viktor Orbán are toate aceste calități. Are tenacitatea, curajul și înțelepciunea necesare pentru a-și proteja țara”, adaugă Netanyahu.

În clip apar și liderul partidului spaniol Vox, Santiago Abascal, liderul Partidului Libertății din Austria (FPÖ), Herbert Kickl, președintele sârb Aleksandar Vučić și prim-ministrul ceh Andrej Babiš, toate figuri cheie din sfera politică conservatoare, populistă și de extremă dreapta.

Președintele argentinian Javier Milei apare și el în clipul electoral.

Un sondaj Politico, care sintetizează mai multe analize, plasează pe Tisza la 49% din voturi, cu mult înaintea Fidesz, care este creditat cu 37%.

Magyar a câștigat popularitate prin campania sa electorală bazată pe promisiuni de consolidare a independenței justiției, combaterea corupției și oferirea unei schimbări clare față de guvernarea Orbán.

La Bruxelles, Orbán s-a ciocnit frecvent cu instituțiile UE și cu alte state membre pe teme precum sprijinul pentru Ucraina, sancțiunile împotriva Rusiei și drepturile LGBTQ.

Clipul de campanie, scrie Politico, plasează candidatura sa într-un context internațional mai larg, legând votul Ungariei de teme precum suveranitatea națională și alinierea politică dincolo de granițele țării.