VIDEO Liviu Odagiu, noul președinte ales al CSM, spune cum vrea să revoluționeze sistemul de justiție

Judecătorul Liviu Odagiu, fost președinte al Curții de Apel Alba Iulia, a fost ales joi președinte al Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) pentru anul 2026. În prezentarea proiectului său de management, magistratul a prezentat două soluții strategice pentru creșterea calității actului de justiție: limitarea numărului de dosare noi care pot fi înregistrate într-o zi și transferul dosarelor de la instanțele supraaglomerate către cele cu volum de lucru redus.

Înainte de a-și face cunoscute principalele obiective, judecătorul Liviu Odagiu s-a plâns despre situația actuală din justiție.

„Ne confruntăm cu începutul unui veritabil asalt, derulat în mai mulți pași, asupra independenței justiției”, a afirmat magistratul, la începutul discursului.

Judecătorul Odagiu a vorbit și despre asigurarea independenței financiare și asigurarea unui statut corespunzător, afirmând că reprezintă „o componentă esențială a independenței justiției”.

În prezentarea proiectului structurat în trei părți, viitorul președinte al CSM a făcut „o pledoarie pentru un parcurs evolutiv”, cu trimitere la concepte filosofice și virtuți.

„În succesiunea continuă a epocilor istorice, secol după secol, omul a încercat să evolueze spiritual, stăpânindu-și viciile și cultivându-și virtuțile. Indiferent de conceptele filosofice care au atribuit virtuților un anumit număr sau o anumită ierarhie, sau o anumită denumire, un lucru este cert: virtutea dreptății este cea care le înglobează pe toate celelalte virtuți cardinale, după cum virtutea carității, a iubirii de a face bine oamenilor este cea așezată pe treapta cea mai de sus a virtuților teologice. Noțiunea de dreptate folosită de filosofi este transformată în planul dreptului sub conceptul de justiție. Justiție al cărei verdict poate să fie ușurare sau consolare, după cum poate să fie rană sau discriminare”, a susținut judecătorul Liviu Odagiu în fața colegilor.

„Judecătorii trebuie să fie să liber să ia decizii”

Magistratul a subliniat ca „în modul de a administra justiția magistratul trebuie să fie un căutător pe drumul respectării demnității umane, asumându-și o privire de o bunătate aproape milostiva care să ușureze găsirea adevărului la modul cel mai autentic”.

Judecătorul Liviu Odagiu a subliniat că judecătorii trebuie să fie să liber să ia decizii, „chiar dacă aceste decizii nu sunt unele populare sau nu sunt unele dorite de alți actori, indiferent că vorbim de media sau de factorul politic”.

În aceeași măsură, a continuat magistratul, procurorii trebuie să poată investiga și decide fără presiuni indiferent cine este implicat într-un dosar.

Acces la justiție temporizat prin limitarea înregistrării de noi dosare

Pentru îmbunătățirea calității actului de justiție, viitorul președinte al CSM a indicat două propuneri strategice: normarea activității judecătorilor și degrevarea instanțelor supraaglomerate.

„Creșterii constante a volumului de cauze nou intrate, fenomen care riscă să conducă la imposibilitatea menținerii unei rate de soluționare sustenabilă Consiliul ar trebui să-i răspundă prin identificarea unor măsuri realiste pentru stabilirea numărului de dosare ce pot fi înregistrate și procesate de sistemul judiciar într-o anumită perioadă, care să țină seama de capacitatea reală de procesare a instanțelor, determinată obiectiv, în funcție de resursele existente, astfel încât activitatea instanțelor, raportată la încărcătura pe judecător să se situeze în media statelor europene iar calitatea actului de justiție să se mențină la la standarde ridicate. În acest sens, se poate introduce un mecanism obiectiv și predictibil de gestionare a înregistrarii zilnice a a dosarelor în instanță bazat pe capacitatea efectivă de lucru a acestora”, a susținut judecătorul Odagiu în fața colegilor.

În opinia magistratului printr-o astfel de măsură nu s-a interzice accesul la justiție, ci ar temporiza soluționarea anumitor cauze „până la restabilirea capacității de procesare a sistemului judiciar”.

„Un asemenea mecanism de normare nu ar fi un mecanism îndreptat asupra cetățenilor, împotriva drepturilor acestora la un proces echitabil, ci combinat cu modificări legislative, care să asigure reducerea numărului de cauze, dimpotrivă ar asigura drepturile cetățenilor la o justiție de calitate”, a subliniat Odagiu.

O a doua măsura, indicată de viitorul președinte CSM, este degrevarea instanțelor supraaglomerate în anumite perioade de timp prin transferul instanțelor de la o instanță la alta.

Atac la puterea legislativă și cea executivă

Judecătorul Liviu Odagiu a vorbit despre campania înreptată împotriva justiției, susținând că de fapt aceasta are rolul de a ascunde o dezbatere reală care ar fi trebuit să existe în societate.

Magistratul a indicat două probleme pe care „judecătorii independenți și nesupuși politic” au trebuit să le rezolve, în timp ce puterea legislativă și cea executivă nu au venit cu soluții: taxa auto și tratamentele pentru bolnavii cu cancer neincluse pe listele medicamentelor compensate.

„Nimeni nu ar trebui să uite că timp de 10 ani, din 2007 și până în 2017, justiția independentă a fost cea care a soluționat sute de mii de dosare vizând taxa de primă înmatriculare. Puterea executivă și puterea legislativă au impus cetățenilor o taxă pe care justiția independentă a avut puterea să o anuleze. Un al doilea exemplu este cel al bolnavilor de diferite boli incurabile care de atâtea ori au solicitat în justiție inculderea anumitor medicamente pe lista medicamentelor compensate. Justiția independentă, judecătorul independent și nesupus politic, a fost cel care a acceptat solicitățile părților în ciuda opoziției constante de executivului și în ciuda faptului că acesta nu a precedat să exercite toate căile de atac posibile”, a afirmat judecătorul Odagiu în ședința de plen.

Cine este judecătorul Liviu Odagiu

Absolvent al Facultății de Drept de la Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, Odagiu a intrat în magistratură în anul 2000, după absolvirea Institutului Național al Magistraturii. A debutat la Judecătoria Sibiu, unde a fost judecător până în anul 2013, când a promovat la Curtea de Apel Alba Iulia. În 2019, Liviu Odagiu a fost numit președinte al Curții de Apel Alba Iulia, în urma concursului organizat de CSM.

Judecătorul Liviu Odagiu a fost printre primii membri ai CSM care au reacționat public și l-au criticat pe premierul Ilie Bolojan pe tema proiectului privind pensiile magistraților. S-a întâmplat în plenul CSM la ședința din luna iulie. Atunci, Odagiu l-a acuzat pe Bolojan că „propagă minciuni în spațiul public” în legătură cu vârsta de pensionare.