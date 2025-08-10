VIDEO Locuința unui primar din Moldova, atacată cu explozibil: „A aruncat-o din mașină și a plecat”

Momentul exploziei de la casa primarului din Stăuceni Foto: captură video

O explozie s-a produs în timpul nopții în fața locuinței primarului comunei Stăuceni din Republica Moldova, a anunțat edilul care a publicat și imagini cu momentul exploziei, potrivit Unimedia.

Potrivit unei postări făcute de primarul Alexandru Vornicu, din același partid ca președinta Maia Sandu, o mașina s-a oprit în fața casei sale și o persoană a aruncat explozibilul.

Imaginile de pe camerele de supravegere arată momentul exploziei care are loc în gardul natural de lângă casă. Nu au fost persoană rănite în urma ei.

„Este un incident extrem de grav și greu de explicat. La ora 01:57, o persoană aflată într-un autoturism s-a oprit în fața casei mele, a aruncat un dispozitiv exploziv și a plecat. Poliția investighează cazul”, a scris edilul pe rețele și a publicat imagini video cu atacul.

„Un mod josnic și barbar de a încerca să fie speriați oamenii”

Președintele Parlamentului de la Chișinău, Igor Grosu, a condamnat atacul cu explozibil de la casa primarului.

„Azi noaptea, primarului PAS din orașul Stăuceni i-a fost aruncat un explozibil în grădina casei. PAS condamnă ferm orice tentativă de intimidare. Este un mod josnic și barbar de a încerca să fie speriați oamenii care luptă pentru dreptate și un trai bun acasă. Am încrederea că poliția documenta conștiincios cazul și că vinovații vor fi trași la răspundere. Suntem alături de colegul nostru și familia sa”, citat de Deschide.md.

Poliția din Moldova a deschis o anchetă în vederea stabilirii tuturor circumstanțelor și identificării făptașului.