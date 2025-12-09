VIDEO Macron vine în România în 2026. Nicușor Dan: „A subliniat că, în imensa majoritate, investițiile franceze sunt strategice, pe termen lung, nu speculative”

Președintele Nicușor Dan a oferit detalii despre întâlnirea pe care a avut-o marți la Paris cu omologul său francez, Emmanuel Macron, despre care a spus că a acceptat invitația de a veni în România în cursul anului 2026.

„L-am invitat pe președintele Macron și a confirmat o vizită în România în cursul anului 2026”, a declarat Nicușor Dan, marți seară, într-o conferință de presă.

Președintele Nicușor Dan a spus că „relațiile dintre România și Franța nu sunt relații bilaterale normale”.

„Avem o lungă istorie și avem un viitor foarte așezat, deci modul în care s-au desfășurat discuțiile au fost extrem de cordiale din această perspectivă. Am vorbit, evident, de securitate. După cum știți, Franța este parte importantă din sistemul de securitate al României. Avem trupe franceze în România. În contextul de securitate, am vorbit, de asemenea, de Marea Neagră”, a adăugat Nicușor Dan.

El a spus că vizita sa în Franța a avut „mai multe obiective”.

„Președintele Macron a subliniat faptul că, în imensa majoritate, investițiile franceze în România sunt investiții strategice pe termen lung, și nu investiții speculative, cum mai avem. Am vorbit de chestiuni concrete, cum e investiția de la Tarnița, pe care compania franceză vrea să o facă în zona de energie”, a adăugat președintele României.

Președintele României a precizat că a discutat cu omologul francez și despre situația Republicii Moldova, și despre Ucraina, dar și despre problemele asociate „războiului hibrid”.

„Ne-am împărtășit experiența în ceea ce privește războiul hibrid, inclusiv partea de dezinformare, care este o provocare pentru noi toți și în care am agreat că putem să învățăm unii de la ceilalți”, a mai declarat el.