VIDEO „Marșul Unirii” organizat de George Simion la Alba Iulia. Liderul AUR a plecat cu sute de susținători spre cetate / În oraș e și Călin Georgescu

Liderul AUR, George Simion, și fostul candidat la prezidențiale Călin Georgescu se află luni la Alba Iulia, de Ziua Națională, fiecare cu programul său. Simion a organizat „Marșul Unirii” și a plecat spre cetate alături de sute de susținători. Călin Georgescu a ajuns cu întârziere la Alba Iulia, flancat de numeroși bodyguarzi.

Sute persoane participă luni, 1 decembrie, la „Marșul Unirii” organizat de George Simion la Alba Iulia. Liderul AUR s-a întâlnit cu simpatizanţii săi, alături de care a plecat în marş de la gară spre cetatea Alba Iulia, transmite Alba24.

Participanții marșului lui Simion au plecat în marș de la gara CFR, în jurul orei 9.00, către Cetatea Alba Carolina. Marșul se va opri la Obeliscul lui „Horea, Cloșca și Crișan”.

Simion s-a fotografiat cu unii dintre cei prezenţi şi a dat mâna cu simpatizanţii. Liderul AUR anunțase că vrea să strângă din toate filialele din România 11.000 de oameni.

Participanţii coloanei scandează „Trăiască Molodova, Ardealul ăi Ţara Românească!” şi „Simion! Simion!”.

Călin Geogescu a ajuns cu întâziere la Alba

La Alba Iulia a ajuns și Călin Geogescu. Fostul candidat la prezidențiale şi-a chemat susţinătorii la ora 9.00, Monumentul Unirii din Cetatea Alba Carolina, dar a ajuns cu 16 minute întâziere.

Georgescu este flancat de bodyguarzii săi și a refuzat să răspundă la întrebările jurnaliștilor.

Potrivit Realitatea Plus, Georgescu a fost așteptat de zeci de susținători ai săi cu pâine și are. Fostul candidat la prezidențiale este aclamat de oameni, care îi strigă numele.

„Călin, te iubim”, „Călin Georgescu este președinte”, strigă oamenii.