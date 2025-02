VIDEO Unul dintre cei mai mari regizori din istoria filmului: „Îmi plac foarte mult filmele românești”. I-a lăudat pe Mungiu, Puiu. Pelicula unui alt regizor l-a impresionat însă cel mai mult: „Ăsta e ceva șocant”

Regizorul Martin Scorsese a spus că îi plac filmele românești, el menționând câteva dintre filmele făcute de regizorii Radu Jude, Cristian Mungiu, Cristi Puiu, Corneliu Porumboiu. Filmul care l-a impresionat cel mai mult a fost „Nu aștepta prea mult de la sfârșitul lumii”, despre care a spus că te face „să vezi lumea altfel”.

Invitat de Dave Karger la o emisiune în cadrul Festivalului TCM Classic Film, regizorul Martin Scorsese a fost întrebat care sunt filmele care l-au impresionat recent. După ce a menționat câteva producții hollywoodiene, Scorsese a adăugat: „Îmi plac foarte mult filmele românești.”

O parte din publicul care a asistat la discuție a crezut că este o glumă, auzindu-se râsete, pe lângă aplauze. Însă Scorsese a continuat cât se poate de serios:

„Mungiu și Puiu – le pronunț prost numele, „Polițist adjectiv” (realizat de Corneliu Porumboiu – n.red.), „Sieranevada” (realizat de Cristi Puiu – n.red.)”

Scorsese a menționat în special filmele lui Radu Jude.

„Mai este un tip care se numește Radu Jude… E ceva. În special „Aferim” pe care l-a făcut în alb-negru și încă unul, de care sunt destul de sigur că nu-i pe gustul tuturor, „Nu aștepta prea mult de la sfârșitul lumii”. Ăsta e ceva șocant: ia conținutul politic, cinema-ul, moralitatea, lipsa de moralitate, toate pe ecran și apoi le sparge într-o mie de bucăți și deodată vezi lumea altfel”, a spus celebrul regizor.

„Nu spun că aș face așa ceva, dar este proaspăt și captivant. Cred că a fost auzit spunând „poate cinematografia nici măcar nu a început”. Are dreptate, are dreptate…”, a conchis regizorul.

Discuția lui Scorsese cu Dave Karger a avut loc pe 25 ianuarie. Comentariile lui Scorsese pot fi vizionate de la minutul 46 în clipul de mai jos.

Jude: O mare onoare

Emisiunea a fost postată și pe contul de Facebook al lui Radu Jude care a comentat, în limba engleză: „O mare onoare, mai ales că suntem o țară care are o companie de pază numită Scorseze (sic!) Security”.

Martin Scorsese este un nume de referință în cinematografia mondială încă din anii 70 când a devenit celebru cu filme precum „Taxi Driver” (1976) și „New York, New York” (1977). Scorsese este regizorul care a obținut cele mai multe nominalizări la Premiul Oscar, zece, cu una mai mult decât Steven Spielberg.

Cu toate acestea, singurul premiu Oscar câștigat a fost cel din anul 2006, pentru filmul „The Departed”.

Scorsese a avut un rol crucial în carierele a doi mari actori, Robert De Niro și Leonardo Di Caprio. Primul a jucat în opt dintre filmele sale, printre care „Goodfellas”, „Casino” și „Irishman”.

Printre filmele lui Scorsese în care a jucat Leonardo Di Caprio se numără „Gangs of New York”, „The Departed” și „Shutter Island”. În cel mai recent film al lui Martin Scorsese, „Killers of the Flower Moon” (2023), au jucat atât de De Niro, cât și Di Caprio.

Scorsese a realizat și câteva documentare, precum și clipul pentru o piesă a lui Michael Jackson, „Bad”.