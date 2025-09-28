VIDEO Maia Sandu, mesaj cu câteva ore înainte de închiderea urnelor: Moldova e țara noastră, nu a grupării Șor. Haideți să demonstrăm că noi suntem mai puternici decât banii lor murdari 

Președinta Moldovei, Maia Sandu, participă la o conferință de presă la sediul său de campanie din Chișinău, 21 octombrie 2024. Foto: Daniel MIHAILESCU / AFP / Profimedia

Președinta Republicii Moldova Maia Sandu a transmis un mesaj live scurt, duminică, la ora 15:40, pe contul său de Facebook, despre desfășurarea alegerilor parlamentare. Sandu acuză gruparea Șor că încearcă să oprească votarea, atât în țară, cât și în străinătate.

Mesajul Maiei Sandu a venit cu 5 ore înainte de închiderea secțiilor de votare din țară. În diaspora, votul va continua până la ora locală 21:00.

„Avem mai multe rapoarte despre transportarea ilegală a unor alegători în secții din afara țării, evident, contra bani. Avem mai multe alerte cu bomba. Avem cazuri cu oameni din rețeaua Șor care încearcă să împiedice votarea. În aceste condiții, voturile voastre cinstite pot salva Moldova”, a transmis Maia Sandu.

Până la ora 15:45, votaseră 1.122.688 de moldoveni (30,10%), dintre care 165.174 în secțiile de votare din diaspora.

„Mergeți la vot în Franța, Spania, România, în toate țările în care vă regăsiți astăzi. Mergeți la vot acum, pentru că veți reuși să votați până la ora 21:00. Moldova este țara noastră, nu a grupării Șor. Haideți să demonstrăm că noi suntem mai puternici decât banii lor murdari”, mai transmis Maia Sandu.

