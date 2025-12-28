VIDEO Mesaj legat de justiție la concertul de la Târgul de Crăciun din Piața Constituției

Solistul trupei Bosquito, Radu Almășan, a transmis duminică seară un mesaj legat de justiție, în timpul concertului susținut la Târgul de Crăciun din Piața Constituției, în ultima zi a evenimentului. Artistul a modificat versurile unei piese cunoscute a trupei, schimbând o referire la „tranziție” cu una la „justiție”.

În timp ce cânt melodia „Așa că beau” pe scena din Constituției, în loc de versul „așa că beau și-mi bag picioarele în tot ce ține de tranziție”, Almășan a cântat „așa că beau și-mi bag picioarele în tot ce ține de justiție”, momentul fiind surprins de spectatori prezenți la concert. Momentul a fost aplaudat și aclamat de cei prezenți, potrivit imaginilor obținute de HotNews.

Mesajul vine în contextul unei dezbateri publice intense privind funcționarea justiției din România, declanșate după publicarea documentarului „Justiție capturată” realizat de Recorder.

Nu este primul mesaj legat de justiție transmis în ultima perioadă. Recent, solistul trupei Vama, Tudor Chirilă, a făcut un comentariu interpretat ca fiind „codificat” în semifinala emisiunii „Vocea României”. „Sunt niște lucruri foarte importante de zis!”, a spus Chirilă în momentul în care prezentatorul Pavel Bartoș i-a cerut să comenteze prestația unei concurente.

„O întrebare: „What’s going on?” („Ce se întâmplă?”). Asta trebuie să ne întrebăm tot timpul în viața noastră. „And I pray for a revolution”(„Mă rog pentru o revoluție”). Și asta cred că e bine. Și îmi pare rău că nu am avut un recorder (reportofon) să te înregistrez în seara asta, dar sigur tu ești a great player (jucător excelent)”, a spus Chirilă, în direct, la Pro TV.

„Justiție capturată”

O investigația Recorder, publicată în urmă cu două săptămâni, a analizat fenomenul prescrierii unor dosare penale și efectele concentrării puterii în justiție, vorbind despre „magistrați care coabitează cu politicienii”. Materialul a strâns aproximativ 4,9 milioane de vizualizări și a declanșat proteste în mai multe orașe, inclusiv în București, unde manifestațiile s-au desfășurat pe parcursul mai multor zile.

Investigația Recorder a evidențiat dosare concrete în care inculpați conectați politic sau foarte puternici pe planul afacerilor, precum Marian Vanghelie, Cristian Burci sau Puiu Popoviciu, au beneficiat de procese întinse până la prescriere.

Prelungirea proceselor s-a realizat prin schimbarea completurilor de judecată de către conducerea instanțelor, inclusiv schimbarea în momentul în care urma să se pronunțe sentința.

Problemele din sistemul judiciar au fost discutate și la Palatul Cotroceni. Președintele Nicușor Dan a avut consultări cu magistrați care au semnalat, printre altele, o stare generală de temere, presiuni din partea Inspecției Judiciare, volumul mare de muncă și lipsa de personal. Discuțiile au durat aproape zece ore și s-au desfășurat în mai multe runde, unele dintre ele la solicitarea magistraților, cu ușile închise.

Mai mult, liderul de la Cotroceni a anunțat că va iniţia în luna ianuarie un referendum în cadrul corpului magistraţilor cu o singură întrebare: „CSM acţionează în interes public sau acţionează în interesul unui grup din interiorul sistemului judiciar?”

Mesajul trupei Bosquito a venit și în ziua în care judecătorii Curții Constituționale au amânat o decizie pe proiectul de lege privind reforma pensiilor magistraților după ce patru judecători, numiți la CCR cu sprijinul CCR, au părăsit sala de ședință și astfel nu a fost întrunit cvorumul legal pentru o deciziei. După aproximativ o oră și jumătate, ședința s-a încheiat fără o decizie, Curtea anunțând că va relua dezbaterile luni, 29 decembrie.