LIVE La 4 grade, mii de oameni au pornit în marș în București pentru „Justiția capturată”. „Jos, Savonea! Jos, Voineag! Jos, Predoiu!” / A cincea zi de manifestații – VIDEO

Mii de oameni au pornit duminică seară în marș prin centrul Bucureștiului, de la Piața Universității spre Piața Victoriei, în a cincea zi de proteste declanșate după publicarea documentarului „Justiție capturată”, realizat de Recorder. Coloana de manifestanți avansează pe Bulevardul Magheru, scandând „Jos, Savonea! Jos, Voineag! Jos, Predoiu!” și „PSD și PNL, aceeași mizerie!”.

Reportera HotNews Alexandra Nistor transmite în timp real informații de la manifestație.

18:52

„La Lia, la închisoare, venim cu portocale”

Marșul pentru justiție a trecut de Piața Romană și continuă spre Piața Victoriei. Manifestanții scandează „La Lia, la închisoare, venim cu portocale”, în timp ce alte persoane se alătură coloanei pe traseu.

18:20

Manifestanții au pornit în marș spre Piața Victoriei

Coloana de manifestanți a pornit din Piața Universității și se află pe Bulevardul Magheru, îndreptându-se spre Piața Victoriei. Potrivit estimărilor din teren, în marș participă câteva mii de persoane. Oamenii scandează „Jos, Savonea! Jos, Voineag! Jos, Predoiu!” și „PSD și PNL, aceeași mizerie!”, în timp ce coloana înaintează pe traseul stabilit de organizatori.

18:03

Protestatarii se strâng în Piața Universității

Câteva sute de persoane se află în acest moment în Piața Universității, unde se pregătesc să pornească în marș spre Piața Victoriei. Manifestanții scandează „Justiție, nu corupție!”.

***

Participanții se vor strânge de la ora 17:00 la fântâna de la Universitate, urmând ca marșul să pornească la ora 18:00 spre Piața Victoriei, potrivit anunțului făcut pe Facebook.

Organizatorii – Corupția ucide, Protest pentru o justiție independentă, Rezistență, Asociația MEA, Inițiativa România și Declic – spun că marșul de duminică este un gest de susținere pentru magistrații care au vorbit public despre neregulile din sistem și o formă de presiune civică pentru reformarea justiției.

Proteste au avut deja loc începând miercuri, a doua zi după publicarea documentarului, joi, vineri și sâmbătă.

„Curajul magistraților care au decis să iasă în față și să vorbească despre neregularitățile din sistemul judecătoresc și despre corupția la scară largă trebuie susținut din stradă. Nu putem rămâne acasă”, au transmis organizatorii.

„Ce se întâmplă în Justiție ne afectează pe toți. Așa cum și corupția ne afectează viața în fiecare zi. Ieșim în Piața Victoriei, locul unde am reușit să oprim oroarea care a fost OUG 13, pentru a opri o altă oroare: Justiție capturată de corupți”, mai spun aceștia.

Sâmbătă seară, Piața Victoriei a fost din nou locul unei manifestații de amploare, la care au participat aproximativ 8.000 de persoane la momentul de vârf, potrivit estimărilor HotNews. „Lia, demisia!”, „Cine nu sare, prescrie dosare”, „Justiție fără telefoane!” și „Ieșiți din casă dacă vă pasă!” au strigat manifestanții.

Proteste au avut loc și în fața Judecătoriei Craiova, la Curtea de Apel din Cluj-Napoca, dar și în fața Tribunalului Satu Mare.

Ce cer protestatarii

Potrivit organizatorilor, revendicările protestului vizează schimbări la nivelul conducerii și funcționării sistemului judiciar. Protestatarii cer revocarea președintei Înaltei Curți de Casație și Justiție, Lia Savonea, demiterea conducerii Direcției Naționale Anticorupție și demiterea ministrului Justiției, Cătălin Predoiu, în mandatul căruia s-au produs faptele semnalate în documentarul Recorder.

De asemenea, aceștia solicită revizuirea competențelor Consiliului Superior al Magistraturii și eliminarea, pe cale legislativă, a „portițelor” care permit amânarea proceselor penale până la prescriere.

„Justiție capturată”

Recorder a publicat marți seară o investigație despre starea justiției din România, fenomenul prescrierilor, dar și efectele centralizării puterii la nivelul „unor magistrați care coabitează cu polticienii”.

În documentarul Recorder, au fost intervievați procurorul militar Liviu Lascu, Crin Bologa, fostul procuror-șef al DNA între perioadele Laura Codruța Kovesi si Marius Voineag, dar și o procuroare din DNA și o judecătoare de la Curtea de Apel, care au vorbit sub anonimat.

Investigația Recorder a evidențiat dosare concrete în care inculpați conectați politic sau foarte puternici pe planul afacerilor, precum Marian Vanghelie, Cristian Burci sau Puiu Popoviciu, au beneficiat de procese întinse până la prescriere.

Prelungirea proceselor s-a realizat prin schimbarea completurilor de judecată de către conducerea instanțelor, inclusiv schimbarea în momentul în care urma să se pronunțe sentința.