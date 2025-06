VIDEO Militanți pro-palestinieni au pătruns într-o bază aeriană britanică. Pagube provocate cu spray-uri cu vopsea

Activisti pro-palestinieni au pătruns vineri într-o bază a Forţelor Aeriene Regale britanice din centrul Angliei, avariind şi stropind cu vopsea roşie două avioane utilizate pentru realimentare şi transport, relatează Reuters, preluată de News.ro.

Palestine Action a precizat că doi dintre membrii săi au pătruns în baza Brize Norton din Oxfordshire, au turnat vopsea în motoarele avioanelor şi au provocat pagube şi mai mari cu ajutorul unor răngi.

„În ciuda condamnării publice a guvernului israelian, Marea Britanie continuă să trimită transporturi militare, să trimită avioane de spionaj peste Gaza şi să realimenteze avioanele de vânătoare americane şi israeliene”, a declarat grupul într-un comunicat, publicând un videoclip al incidentului pe X.

„Marea Britanie nu este doar complice, ci participă activ la genocidul din Gaza şi la crimele de război din Orientul Mijlociu”.

BREAKING: Palestine Action break into RAF Brize Norton and damage two military aircrafts.



Flights depart daily from the base to RAF Akrotiri in Cyprus.



From Cyprus, British planes collect intelligence, refuel fighter jets and transport weapons to commit genocide in Gaza. pic.twitter.com/zzmFqGKW8N