VIDEO Ministrul Educației: „Îmi propun din anul viitor să începem cu standarde de evaluare și notare” / Discuții pentru „repornirea” programului de burse în SUA

Ministrul Educației, Daniel David, a declarat miercuri că „există discrepanțe” între notele pe care le obțin elevii pe parcursul anilor de studiu și cele de la examenele naționale și că își dorește implementarea unor standarde clare de evaluare și notare.

Miercuri seară, într-un live pe Facebook, oficialul a răspuns întrebărilor primite în mediul online.

„Da, există aceste discrepanțe, noi avem această problemă. După atâția ani, încă nu avem standarde de evaluare și de notare clare. Este o problemă, eu am început să caut soluții la ea. Pentru primar și gimnaziu, vom încheia procesul, care implică elaborarea standardelor de evaluare și notare, pregătirea profesorilor, probabil anul viitor, în luna iunie”, a declarat Daniel David.

El a spus că tot atunci își propune să fie finalizate și standardele de evaluare și notare pentru învățământul liceal, „astfel încât din anul viitor școlar, 2026-2027, să începem nu doar cu programe noi, de exemplu, la nivel de liceu, ci și cu standarde de evaluare și notare atât la nivelul la învățământului primar, cât și la nivelul învățământului gimnazial, cât și la nivelul învățământului liceal”.

„După aceea, vom putea gândi mai bine și portofoliile educaționale pe care să le luăm în calcul odată ce ai aceste standarde, care oarecum mai uniformizează notele care se dau pe parcursul țării”, a explicat ministrul Educației.

„Memorandum” pentru programul de burse în SUA

Întrebat despre programele de la nivelul învățământului liceal, Daniel David a spus: „Lucrurile merg înainte. Suntem în faza în care comisiile lucrează pentru crearea programelor. Suntem în grafic, așa că dacă ne ținem de lucrurile anunțate (…), anul viitor, 2026-2027, ar trebui să începem clasa a IX-a cu noi programe, noul plan-cadru, cu manuale noi și într-o altă logică curriculară”.

Ministrul a precizat că au avut loc discuții pentru repornirea programului Future Leaders Exchange (FLEX), „acele moblități pe care le avem între România și Statele Unite la nivelul învățământului preuniversitar”.

„Tot la nivelul învățământului preuniversitar, cred că este important să mai spun că am fost în discuții cu Departamentul de Stat din Statele Unite, mai degrabă cu American Council for International Education, pentru a putea vedea dacă nu putem reporni programul FLEX, care oarecum a fost suspendat. Feedback-ul este unul pozitiv, astfel încât am de gând să duc un memorandum în Guvern pentru a putea reporni acest program”, a mai declarat ministrul.