VIDEO Moment de reculegere la Iaşi, în memoria copiilor care au murit la spitalul „Sfânta Maria”. Participanţii au scris cu ajutorul a sute de candele mesajul „Neam ucis de nosocomiale”

Moment de reculegere Piaţa Naţiunii din Iași în memoria copiilor care au murit la Spitalul „Sfânta Maria” în urma infectării cu bacteria Serratia marcescens. Sursa foto: captură de ecran Facebook / Declic

Peste o sută de persoane au participat sâmbătă seară, în Piaţa Naţiunii din faţa Universității de Medicină și Farmacie (UMF) Iaşi, la un eveniment organizat de asociaţiile Declic şi RESET, în memoria copiilor care au murit la Spitalul „Sfânta Maria” din Iaşi, în urma infectării cu bacteria Serratia marcescens, potrivit News.ro.

Oamenii au păstrat un moment de reculegere în memoria copiilor ucişi şi au scris cu ajutorul a sute de candele mesajul „Neam ucis de nosocomiale”.

Manifestaţia s-a desfăşurat în tăcere, oamenii afişând un banner uriaş cu textul „Murim cu zile de la infecţiile intraspitaliceşti. Raportaţi zilnic adevărul!”.

„Moartea celor şapte copii de la Iaşi nu e o statistică, ci o rană care nu se va închide niciodată pentru părinţi. Şi o dovadă că sistemul ascunde prea mult şi prea des adevărul. Ministerul Sănătăţii obligă spitalele să raporteze periodic, dar când vieţile se pierd cu zile, periodic nu mai e suficient. Avem nevoie de raportare zilnică, în timp real”, a afirmat unul dintre organizatorii acţiunii.

„Ar trebui anchetate toate decesele din spitalele din Iaşi petrecute în ultimii 15 ani din cauza infecţiilor nosocomiale”, a declarat un bărbat prezent la eveniment.

Un alt participant a spus că aceste cazuri se repetă în România, dar că nimeni nu e tras la răspundere.

Șapte copii au murit, după ce au luat o bacterie în spital, la Iași

Șapte copii care au fost internați în secția ATI a spitalului din Iași au murit, în luna septembrie, după ce s-au infectat cu bacteria Serratia marcescens. Potrivit ministrului Sănătății, care a trimis Corpul de Control la spitalul ieșean, copiii decedați sufereau și de alte afecțiuni grave. Astfel, cauzele exacte ale deceselor urmează să fie stabilite de medicii legiști.

În urma controlului făcut la spital, echipele trimise de Alexandru Rogobete au constatat că nu există nicio măsură privind Serratia marcescens în ghidul personalului pentru izolarea pacienților în cazul anumitor infecții.