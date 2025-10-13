VIDEO Moment neașteptat pentru Trump în parlamentul israelian. Forțele de securitate au intervenit rapid

Forțele de securitate au intervenit în Parlamentul israelian, după ce doi parlamentari au început să protesteze în timpul discursului lui Donald Trump. Sursă foto: Evan Vucci / AP / Profimedia

Preşedintele american Donald Trump a declarat luni, în discursul ținut în Parlamentul Israelian, că „este o mare onoare” să se adreseze Knessetului, „un loc drăguț”, relatează The Associated Press.

Discursul liderului american a fost întrerupt pentru scurt timp de doi membri de stânga al Knessetului, care au organizat un protest. Aceștia au fost rapid interceptați de agenții de securitate, potrivit The Guardian.

Hadash-Ta’al MKs Ayman Odeh and Ofer Cassif removed from Trump’s speech after holding up signs calling to “recognize Palestine.”



Trump quips that the ejection was “very efficient.” pic.twitter.com/0tvs7JbSAS — Sam Sokol (@SamuelSokol) October 13, 2025

Ofer Kassif și Aymen Odeh, membri ai coaliției Hadash-Taal, au fost escortați afară. Unul dintre ei ținea o mică pancartă pe care scria „Genocid”, notează AP.

MKs Aymen Odeh and Ofer Cassif were ejected from the Knesset during Trump's speech for disruption. pic.twitter.com/kCTHXb8XUI — The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) October 13, 2025

„Îmi pare rău pentru asta, domnule președinte”, i-a spus președintele Knessetului, Amir Ohana, lui Trump. Președintele SUA a glumit spunând că „a fost eficient”, provocând o nouă rundă de aplauze din partea parlamentarilor israelieni și scandări cu numele său în timp ce parlamentarii erau scoși din sală.

Hamas a eliberat luni ultimii 20 de ostatici israelieni supraviețuitori, în cadrul unui acord de încetare a focului negociat de SUA, un pas important către încheierea a doi ani de război devastator în Gaza, în timp ce președintele Donald Trump a proclamat „începutul istoric al unui nou Orient Mijlociu”.

Armata israeliană a declarat că a primit toți ostaticii confirmați ca fiind în viață după transferul lor din Gaza de către Crucea Roșie, provocând urale, îmbrățișări și lacrimi în rândul miilor de oameni care așteptau în „Piața Ostaticilor” din Tel Aviv.

Apoi, Israelul a început eliberarea deținuților palestinieni, potrivit dpa și Agerpres. Primele autobuze cu cei eliberați au plecat de la închisoarea Ofer din Cisiordania, îndreptându-se spre Ramallah.

Potrivit acordului de încetare a focului cu Hamas, Israelul urmează să elibereze circa 1.700 de palestinieni care au fost reținuți și închiși după 7 octombrie 2023, și în jur de 250 de deținuți, unii dintre ei condamnați la închisoare pe viață.