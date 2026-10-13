VIDEO Moment stânjenitor în prima conferință de presă a noii purtătoare de cuvânt a Casei Albe 

Noua purtătoare de cuvânt a Casei Albe, Katie Zacharia, pe care președintele Donald Trump a desemnat-o vineri să o înlocuiască pe Karoline Leavitt, a apărut marți pentru prima dată în sala de briefing, în a doua zi de la preluarea funcției. Într-o gafă stânjenitoare, ea l-a confundat pe președintele Donald Trump cu propriul soț.

Ea și-a început intervenția spunându-le jurnaliștilor că este „foarte onorată” să lucreze pentru Trump și că și-a dorit „de foarte mult timp” să facă parte din echipa acestuia.

În următoarele șase minute, Zacharia a citit cu ezitări dintr-un text pregătit, plin de laude la adresa lui Trump și de afirmații triumfaliste despre presupuse succese ale administrației din ultimele luni, notează The Independent. Printre acestea s-a numărat ceea ce ea a numit un „război istoric de o zi” împotriva Venezuelei, în timp ce războiul cu Iranul, declanșat de Trump, se apropie de a noua lună.

Ea a fost întrebată cum intenționează să facă față funcției solicitante de purtător de cuvânt al Casei Albe, în timp ce își crește cei patru copii, în condițiile în care predecesoarea sa a ales să demisioneze din cauza dificultăților de a îmbina responsabilitățile profesionale cu îngrijirea celor doi copii ai săi.

Atunci, lucrurile au luat o întorsătură cu adevărat stânjenitoare.

„Ideea de a nu-mi petrece serile cu copiii mei este complet inacceptabilă”, a spus ea, înainte de a-și confunda soțul cu șeful său.

„Așa că președintele meu – scuzați-mă, soțul meu – este aici”, a continuat Zacharia.

Ea a încercat să depășească momentul stânjenitor, care a stârnit râsete în sală, revenind la laudele la adresa lui Trump, pe care l-a numit „președintele cel mai favorabil familiilor pe care l-am avut vreodată”.

„A angajat mai multe femei care au familii, iar faptul că știa că am patru copii și că această slujbă va fi solicitantă, dar a avut totuși încredere în mine, îmi arată că sunt capabilă să fac față acestei provocări”, a spus ea.