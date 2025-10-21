VIDEO Momentul arestării celor doi tineri, racolați de Rusia, care plănuiau incendierea sediului Nova Post din București / Noi detalii de la anchetatori

Momentul când cei doi ucraineni care intenţionau să incendieze un sediu din București sunt arestați

Poliția Română a publicat o înregistrare video cu momentul când cei doi ucraineni, în vârste de 21 și 24 de ani, acuzați de acte de sabotaj în numele Rusiei, sunt prinși de polițiști și arestați.

Operațiunea de sabotaj a fost dejucată de SRI în cooperare cu DIICOT. Cu puțin timp înainte de anunțul autorităților române, Polonia a anunțat că un total de 8 persoane care plănuiau acte de sabotaj în numele Rusiei au fost reținute în Polonia și România.

În România, cei doi ucraineni arestați sunt acuzați că plănuiau să incendieze sediul Nova Post din municipiul București, o companie ucraineană care oferă servicii de curierat între țările UE și Ucraina.

„Pe baza probelor administrate s-a stabilit că aceștia ar fi pătruns pe teritoriul României, iar, la data de 15 octombrie 2025, ar fi depus la sediul unei societăți de curierat internațional, două colete ce conțineau dispozitive confecționate artizanal, în scopul distrugerii prin incendiere a respectivei clădiri”, anunță Poliția Română.

În același timp, autoritățile publică o înegistrare video cu intervenția în forță a poliției:

„Real pericol asupra vieții unui număr foarte mare de persoane”

Potrivit Poliției Române, locația unde se pregătea operațiunea de sabotaj se află la parterul unui bloc de locuințe, situat în zona centrală a municipiului București, sectorul 3.

„În situația producerii incendiului, acesta se putea propaga cu ușurință la clădirile din jur, creându-se astfel un real pericol asupra vieții unui număr foarte mare de persoane, precum și asupra imobilelor și bunurilor situate în zonă. Cu sprijinul specialiștilor pirotehniști din cadrul Serviciului Român de Informații, dispozitivele au fost dezamorsate”, precizează Poliția.

Cei doi ucraineni au fost arestați preventiv pentru 30 de zile, pentru tentativă la acte de diversiune.

„La data de 16 octombrie 2025, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală au dispus reținerea celor doi cetățeni ucraineni, de 21 și 24 de ani, cercetați pentru săvârșirea infracțiunii de tentativă la acte de diversiune. Ulterior, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Curții de Apel București a dispus arestarea preventivă a acestora, pentru 30 de zile”, a transmis Poliția Română.