VIDEO Momentul când Iranul lovește cu racheta baza americană din Bahrain
Oficialii din Bahrain au anunțat sâmbătă că sediul Flotei a 5-a a Marinei SUA a fost ținta unui atac cu rachete, la câteva ore după ce Israelul și SUA au lansat lovituri militare în Iran. Un oficial american a declarat pentru CNN că baza a fost lovită de rachete iraniene. Momentul atacului a fost surprins într-o filmare, preluată și de CNN.
Imaginile video, publicate pe rețeaua X, arată momentul în care o rachetă lovește baza Marinei SUA din Bahrain. Impactul este urmat de o explozie uriașă și coloane de fum.
Înregistrarea video a fost geocalizată și verificată de CNN, care a publicat-o și pe site-ul său.
🇮🇷 Iran launches massive missile attack on U.S. bases across Middle East.— Ranvijay Singh (@ranvijaylive) February 28, 2026
🇧🇭Bahrain
🇸🇦Saudi Arabia
🇶🇦Qatar
🇦🇪UAE
🇮🇶Iraq
🇰🇼Kuwait pic.twitter.com/0KC5fwPJrk
Bahrainul găzduiește sediul Flotei a 5-a, a cărei zonă de responsabilitate include Golful Persic, Marea Roșie, Marea Arabiei și părți din Oceanul Indian.
Armata americană nu a comentat deocamdată atacul, deși ambasada SUA avertizase anterior cetățenii să se adăpostească pe fondul amenințărilor raportate cu rachete și drone deasupra Bahrainului.
Iranul a confirmat țintele din regiunea Golfului. Potrivit agenției de știri iraniene Fars, Iranul a vizat:
- Baza aeriană Al-Udeid din Qatar
- Baza aeriană Al-Salem din Kuweit
- Baza aeriană Al-Dhafra din Emiratele Arabe Unite
- Baza americană din Bahrain