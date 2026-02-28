Sari direct la conținut
VIDEO Momentul când Iranul lovește cu racheta baza americană din Bahrain

VIDEO Momentul când Iranul lovește cu racheta baza americană din Bahrain

Oficialii din Bahrain au anunțat sâmbătă că sediul Flotei a 5-a a Marinei SUA a fost ținta unui atac cu rachete, la câteva ore după ce Israelul și SUA au lansat lovituri militare în Iran. Un oficial american a declarat pentru CNN că baza a fost lovită de rachete iraniene. Momentul atacului a fost surprins într-o filmare, preluată și de CNN.

Imaginile video, publicate pe rețeaua X, arată momentul în care o rachetă lovește baza Marinei SUA din Bahrain. Impactul este urmat de o explozie uriașă și coloane de fum.

Înregistrarea video a fost geocalizată și verificată de CNN, care a publicat-o și pe site-ul său.

Bahrainul găzduiește sediul Flotei a 5-a, a cărei zonă de responsabilitate include Golful Persic, Marea Roșie, Marea Arabiei și părți din Oceanul Indian.

Armata americană nu a comentat deocamdată atacul, deși ambasada SUA avertizase anterior cetățenii să se adăpostească pe fondul amenințărilor raportate cu rachete și drone deasupra Bahrainului.

Iranul a confirmat țintele din regiunea Golfului. Potrivit agenției de știri iraniene Fars, Iranul a vizat:

  • Baza aeriană Al-Udeid din Qatar
  • Baza aeriană Al-Salem din Kuweit
  • Baza aeriană Al-Dhafra din Emiratele Arabe Unite
  • Baza americană din Bahrain
