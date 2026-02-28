VIDEO Momentul când Iranul lovește cu racheta baza americană din Bahrain

Oficialii din Bahrain au anunțat sâmbătă că sediul Flotei a 5-a a Marinei SUA a fost ținta unui atac cu rachete, la câteva ore după ce Israelul și SUA au lansat lovituri militare în Iran. Un oficial american a declarat pentru CNN că baza a fost lovită de rachete iraniene. Momentul atacului a fost surprins într-o filmare, preluată și de CNN.

Imaginile video, publicate pe rețeaua X, arată momentul în care o rachetă lovește baza Marinei SUA din Bahrain. Impactul este urmat de o explozie uriașă și coloane de fum.

Înregistrarea video a fost geocalizată și verificată de CNN, care a publicat-o și pe site-ul său.

🇮🇷 Iran launches massive missile attack on U.S. bases across Middle East.



🇧🇭Bahrain

🇸🇦Saudi Arabia

🇶🇦Qatar

🇦🇪UAE

🇮🇶Iraq

🇰🇼Kuwait pic.twitter.com/0KC5fwPJrk — Ranvijay Singh (@ranvijaylive) February 28, 2026

Bahrainul găzduiește sediul Flotei a 5-a, a cărei zonă de responsabilitate include Golful Persic, Marea Roșie, Marea Arabiei și părți din Oceanul Indian.

Armata americană nu a comentat deocamdată atacul, deși ambasada SUA avertizase anterior cetățenii să se adăpostească pe fondul amenințărilor raportate cu rachete și drone deasupra Bahrainului.

Iranul a confirmat țintele din regiunea Golfului. Potrivit agenției de știri iraniene Fars, Iranul a vizat: