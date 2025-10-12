Sari direct la conținut
VIDEO Momentul când un elicopter scăpat de sub control intră în palmieri pe o plajă populară din California / Mai mulți răniți

Elicopterul prăbușit în palmieri pe Huntington Beach, CALIFORNIA. Credit line: Michael HEIMAN / Getty images / Profimedia

Un elicopter care zbura sâmbătă deasupra unei plaje populare din sudul Californiei a început brusc să se rotească în spirală. Elicopterul a pierdut apoi altitudine și s-a prăbușit într-un rând de palmieri, sub privirile turiștilor de pe plajă, relatează The Guardian.

Întregul moment a fost surprins de martori într-o filmare, publicată pe rețelele de socializare. În imagini, se vede cum aeronava începe să se rotească deasupra Huntington Beach, în apropierea autostrăzii Pacific Coast, apoi se prăbușește spre marginea plajei, unde se blochează între palmieri.

Cinci persoane au fost transportate la spital: trei oameni care mergeau pe stradă și două persoane care se aflau în elicopter și care au fost „extrase în siguranță din epavă” după accidentul de sâmbătă, a anunțat Departamentul de pompieri din Huntington Beach.

Cauza accidentului nu a fost încă dezvăluită.

Departamentul de pompieri a declarat că elicopterul era asociat cu un eveniment anual de strângere de fonduri „Cars N Copters”, planificat pentru duminică.

