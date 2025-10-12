VIDEO Momentul când un elicopter scăpat de sub control intră în palmieri pe o plajă populară din California / Mai mulți răniți

Un elicopter care zbura sâmbătă deasupra unei plaje populare din sudul Californiei a început brusc să se rotească în spirală. Elicopterul a pierdut apoi altitudine și s-a prăbușit într-un rând de palmieri, sub privirile turiștilor de pe plajă, relatează The Guardian.

Întregul moment a fost surprins de martori într-o filmare, publicată pe rețelele de socializare. În imagini, se vede cum aeronava începe să se rotească deasupra Huntington Beach, în apropierea autostrăzii Pacific Coast, apoi se prăbușește spre marginea plajei, unde se blochează între palmieri.

Cinci persoane au fost transportate la spital: trei oameni care mergeau pe stradă și două persoane care se aflau în elicopter și care au fost „extrase în siguranță din epavă” după accidentul de sâmbătă, a anunțat Departamentul de pompieri din Huntington Beach.

NEW: Man nearly gets crushed by a helicopter that crashed in Huntington Beach, California. I was literally underneath the helicopter as it crashed. My life flashed before my eyes," the man posted.

The helicopter crashed next to the Pacific Coast Highway near the bridge crossing pic.twitter.com/C0SdIupTW5 — Gianna (@_cam1la_23) October 12, 2025

Cauza accidentului nu a fost încă dezvăluită.



Departamentul de pompieri a declarat că elicopterul era asociat cu un eveniment anual de strângere de fonduri „Cars N Copters”, planificat pentru duminică.