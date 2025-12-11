VIDEO Momentul în care conducerea Curții de Apel București pleacă din conferința de presă, deși doar cinci dintre jurnaliștii prezenți au apucat să pună întrebări

Doar cinci din cei aproximativ 25 de jurnaliști au apucat să pună întrebări la conferința de presă organizată joi de conducerea Curții de Apel București, după documentarul Recorder.

Președinta Curții, Liana Arsenie, a întrerupt brusc conferința de presă, deși cel puțin 20 de jurnaliști nu apucaseră să pună întrebări. Au reușit să îi pună întrebări șefei Curții de Apel București doar cinci jurnaliști, între care cei de la Recorder, HotNews, TVR, Pro TV.

Momentul încheierii conferinței de presă a coincis cu momentul în care jurnalistul HotNews Laurențiu Ungureanu adresa întrebări conducerii CAB.

Momentul a avut loc la o oră după începerea conferinței de presă și la aproximativ 20 de minute după ce Arsenie a început să accepte întrebări de la jurnaliști.

Confruntată cu reacția jurnaliștilor nemulțumiți că nu sunt lăsați să pună întrebările, Arsenie a spus că mulțumește presei pentru prezență, dar că „am transmis ce voiam să transmitem”.

Jurnaliștii prezenți au vociferat, rugând conducerea CAB să accepte și întrebările celorlalți jurnaliști.

Momentul în care jurnaliștii îi cer șefei Curții de Apel București, Liana Arsenie, să răspundă tuturor întrebărilor. Video: HotNews / Laurențiu Ungureanu

„Din respect pentru noi, cei care n-am pus întrebările, s-a tras o listă, noi am stat frumușel la coadă, deci ce facem cu întrebările celorlalți? Că așa ne simțim și noi discriminați, nu?”, a spus una dintre jurnaliste în momentul în care Arsenie și ceilalți membri ai conducerii CAB se ridicaseră să plece din sala unde a avut loc conferința.

„Vă rugăm să acceptați întrebări din partea noastră, a tuturor”, a intervenit un alt jurnalist.

„Vă mulțumim pentru conferința de presă”, a fost replica Lianei Arsenie, care a generat un alt val de replici din partea jurnaliștilor: „E inadmisibil ceea ce faceți”, „Nu e lipsă de respect față de noi, e lipsă de respect față de oamenii care vor să afle răspunsuri la aceste întrebări. Le datorați oamenilor răspunsuri la întrebări, oameni care au ieșit în stradă”, au fost reacțiile unor jurnaliști.

Conferința de presă a început cu un moment șoc: o judecătoare a luat cuvântul criticând conducerea Curții de Apel, de față cu șefii săi

În fața propriei conduceri, chiar la începutul conferinței de presă, judecătoarea Raluca Moroșanu a spus că mărturia colegului său care apare în documentarul Recorder, judecătorul Beșu, este autentică.

Pe parcursul conferinței, șefa Curții de Apel, judecătoarea Liana Nicoleta Arsenie a spus că dezvăluirile de presă, mai ales preluate de TVR, sunt „instigare publică împotriva ordinii constituționale”. Și că s-a adresat, printre alții, către CSM.

Arsenie a numit materialul Recorder „Justiție capturată” un „film artistic cu pretenții de documentar”.

HotNews a întrebat-o pe președinta Curții dacă s-a adresat CSM și atunci când ministrul Cătălin Predoiu a comunicat o sentință de achitare dată de ea, când hotărârea nici nu era luată, cu două luni înainte de pronunțare.

„Atunci nu m-am adresat CSM pentru că nu am simțit că mi-a fost afectată reputația sau independența”, a răspuns Liana Nicoleta Arsenie.