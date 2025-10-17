VIDEO Momentul în care Trump scapă o înjurătură în conferința de presă cu Zelenski

Președintele american Donald Trump a folosit o exprimare nepoliticoasă, vineri, în cadrul declarațiilor de presă susținute la Casa Albă alături de omologul ucrainean, când a fost întrebat de reporteri despre informațiile potrivit cărora guvernul Venezuelei a propus un plan – respins de SUA – în care președintele Nicolas Maduro ar fi fost de acord să renunțe la putere.

„A oferit totul. A oferit totul, ai dreptate. Știi de ce? Pentru că nu vrea să se pună cu Statele Unite (în original, «He doesn`t want to f– around with the United States», n.r.)!”, a declarat Donald Trump.

Liderul republican al SUA nu este la primul episod de acest gen. În iunie, când era nemulțumit că Israel și Iran continuă să se atace după acordul de încetare a focului, a spus unui grup de reporteri că țările „se luptă de atâta vreme și atât de aprig încât nu știu ce naiba fac (în original, «they don`t know what the f– they`re doing»)”.

Declarația făcută vineri de Donald Trump vine în contextul în care oficiali ai guvernului de la Caracas au vehiculat un plan în care președintele Nicolas Maduro ar fi renunțat în cele din urmă la funcție, o încercare menită să reducă persiunea tot mai mare pe care o exercită SUA asupra Venezuelei, potrivit unui fost oficial din administrația Trump, a scris AP.

Propunerea, care a fost respinsă de Casa Albă, prevedea ca Maduro să se retragă de la putere în termen de trei ani și să predea autoritatea vicepreședintelui său, Delcy Rodriguez, care ar fi urmat să ducă la capăt actualul mandat de șase ani al lui Maduro, ce se întinde până în ianuarie 2031, potrivit oficialului care a fost informat despre plan, dar nu a fost autorizat să comenteze public pe această temă și a vorbit sub condiția anonimatului.

Conform planului, Rodriguez nu ar fi candidat pentru un mandat plin, a spus oficialul, adăugând că administrația Trump a respins propunerea deoarece continuă să pună la îndoială legitimitatea guvernării lui Maduro și îl acuză că se află la conducerea unui stat narcoterorist.