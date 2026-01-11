VIDEO Momentul în care un avion se prăbușește și ia foc în Columbia. La bord se afla un artist renumit

Incidentul aviatic a avut loc sâmbătă, în apropierea orașului Paipa, departamentul Boyacá, Columbia. Avionul de mici dimensiuni avea la bord șase pasageri, printre care şi popularul cântăreţ columbian Yeison Jimenez. Aoritățile anunță că nu există supraviețuitori, potrivit AFP, citată de News.ro.



Avionul privat s-a prăbuşi la scurt timp după ce a decolat cu destinaţia Medellin. „Nu există supravieţuitori”, a declarat pentru Caracol Radio colonelul Alvaro Bello, din cadrul Direcţiei Aviaţiei Civile din Columbia.

Printre cele șase victime se numără Yeison Jimenez, un cântăreţ în vârstă de 34 de ani, foarte cunoscut în Columbia pentru „rancheras” şi „corridos” de inspiraţie mexicană, unele dintre acestea având milioane de ascultări pe Spotify şi YouTube.

Artistul tocmai susținuse un concert în Boyacá și se îndrepta spre Medellin pentru un alt show, când avionul în care se afla s-a prăbușit. În interviuri recente, Yeison Jimenez menționase că a visat de mai multe ori că va muri într-un accident de avion, potrivit postului TV din Columbia, Caracol TV.

Videoclipuri difuzate pe reţelele sociale au arătat avion, incapabil să se ridice, prăbuşindu-se cu viteză mare într-un câmp de la capătul pistei, înainte de a lua foc.

Internacionales | Muere Yeison Jiménez tras accidente aéreo en Boyacá



El cantante colombiano Yeison Jiménez falleció este sábado 10 de enero de 2026 luego de que la avioneta privada en la que viajaba se estrellara en el departamento de Boyacá, Colombia.



Según información… pic.twitter.com/ZCSlPDqxjl — InfoMundo (@NotiInfoMundo) January 11, 2026





