HotNews.ro
VIDEO Momentul în care un elicopter rusesc se prăbușește în Daghestan. La bord se aflau angajați ai unei fabrici de armament
Elicopter rusesc Ka-226 prăbușit în Daghestan. Captură video X

Un elicopter rusesc de tip Ka-226 s-a prăbușit în regiunea Daghestan, cinci persoane pierzându-și viața, printre care patru angajați de la Uzina Electromecanică Kizlyar (KEMZ), după cum a informat compania sâmbătă, relatează The Kyiv Independent.

Elicopterul s-a prăbușit în apropierea unui sat din Daghestan, republică din cadrul Federației Ruse situată de-a lungul Mării Caspice. Presa de stat rusă a relatat inițial că aparatul de zbor transporta turiști.

KEMZ, o companie rusească din domeniul apărării specializată în echipamente aeronautice, a publicat numele persoanelor care au murit în accidentul aviatic. Iar printre victime figurează și patru angajați ai KEMZ, inclusiv directorul general adjunct al fabricii.

Mecanicul de zbor al elicopterului Ka-226 a murit și el în accident. Alți doi oameni au fost răniți.

KEMZ se află pe lista de sancțiuni a Statele Unite pentru implicarea în războiul dus de Rusia împotriva Ucrainei. Uzina dezvoltă și produce sisteme de control la sol, sisteme de diagnosticare și alte echipamente, în principal pentru avioanele Suhoi și MiG.

Cauza prăbușirii rămâne deocamdată neclară. Agenția federală de aviație din Rusia, Rosaviatsia, a clasificat accidentul drept „dezastru” și a informat că va lua parte la o anchetă oficială.

