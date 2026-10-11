VIDEO. Momentul în care un nou tunel de pe autostrada Sibiu-Pitești este străpuns în totalitate

O nouă galerie a tunelului Boița 1 de pe autostrada care urmează să lege Sibiul de Pitești a fost străpunsă de constructorii turci, informează Cristian Pistol, șeful Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).

Galeria străpunsă are 264 de metri și este cea de-a doua străpunsă de constructorii turci ai asocierii Mapa – Cengiz.

Potrivit șefului CNAIR, urmează realizarea cămășuielii interioare a celor două galerii ale acestui tunel, la care lucrările au ajuns acum la un stadiu fizic de 45,11%.

În acest moment, în șantier se lucrează la alte două tuneluri:

– Tunelul Balota (500 m): excavații și cămășuială exterioară; stadiul fizic a ajuns la 13,69%.

– Tunelul Robești (900 m): ambele galerii au fost străpunse, iar stadiul fizic a ajuns la 39,48%. În prezent se execută hidroizolația și căptușeala interioară.

Potrivit lui Pistol, pe întregul șantier al Secțiunii 2 (Boița – Cornetu) sunt mobilizați 708 de muncitori și 162 de utilaje, iar stadiul fizic general este de aproximativ 16%.

Probleme cu acordul de mediu revizuit

Șeful CNAIR anunță că „în lipsa Acordului de Mediu revizuit și a Autorizațiilor de Construire pe întreg șantierul, constructorii pot derula doar aproximativ 45% din totalul lucrărilor prevăzute în contract. CNAIR a depus documentația necesară la ANMAP pe 12 august 2026. Din această cauză, activitățile sunt concentrate la tunelurile, viaductele, terasamentele și lucrările de consolidare de pe sectoarele pentru care a fost emisă Autorizație de Construire”.

Șapte tuneluri

În total, pe traseul Secțiunii 2 (31,33 km) se vor construi 7 tuneluri, prin tehnologia NATM (Noua Metodă Austriacă), care folosește rezistența naturală a masivului stâncos pentru susținerea tunelului, prin torcretare, bulonare și stabilizare. Contractul, în valoare de 4,25 miliarde de lei (fără TVA), este finanțat prin Programul Transport, adaugă Pistol.