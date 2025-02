VIDEO Momentul în care un pod în construcție s-a prăbușit în Coreea de Sud. Cel puțin trei morți și șase răniți

Cel puțin trei persoane și-au pierdut viața după ce un pod în construcție s-a prăbușit marți în Coreea de Sud, relatează agenția de știri Yonhap, preluată de dpa și Reuters. De asemenea, șase persoane au fost rănite în accident, care s-a produs la circa 70 km sud de Seul, scrie Agerpres.

Accidentul a avut loc la ora locală 09:49 (00:49 GMT) la Anseong, când structuri de oțel lungi de 50 de metri care susțineau un pod rutier s-au prăbușit după ce au fost montate cu o macara.

Agenția națională de pompieri a declarat că trei persoane au murit și șase au fost rănite, dintre care cinci sunt în stare gravă.

Autoritățile caută de asemenea o altă persoană despre care se crede că a fost îngropată sub dărâmături la fața locului, a precizat sursa citată.

Momentul în care podul s-a prăbușit a fost surprins de o cameră de filmare.

BREAKING: At least 3 construction workers killed, 5 injured after portion of highway overpass collapsed near Anseong, South Korea pic.twitter.com/7m0E8zktT4