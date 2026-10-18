VIDEO Moped românesc electric în anii ’70, pe străzile Bucureștiului, testat de britanici. Atingea 25 km/h și avea baterii reîncărcabile

România dezvoltase în anii ’70 un moped electric capabil să atingă aproximativ 25 km/h, alimentat de baterii reîncărcabile.

Vehiculul, denumit Elmo, a fost realizat de cercetători ai Institutului de Cercetări pentru Industria Electrotehnică din București, iar proiectul a ajuns până la stadiul în care producția de serie era anunțată oficial pentru începutul anilor ’80.

Tehnica ar aparține inginerului Sigismund Șlaiher și a fost integrată în alte proiecte mai recente, relevă datele analizate de Profit.ro.

Mopedul românesc electric din anii ’70 apare într-un reportaj realizat în România de emisiunea britanică „Tomorrow’s World”.

Reporterul BBC îl testează pe străzile Bucureștiului și îl descrie ca având performanțe apropiate de cele ale unui moped convențional cu motor de 49 cmc.

Potrivit prezentării de atunci, vehiculul putea funcționa aproximativ trei ore între două încărcări.

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