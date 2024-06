VIDEO Nicușor Dan, bilanț înainte de alegerile locale: Avem în mod evident o îmbunătățire pe termoficare și transportul public

Primarul general, Nicușor Dan, și-a prezentat luni bilanțul la 3 ani și jumătate de mandat. Cele mai importante realizări enumerate de edil, înainte de alegerile locale sunt „o îmbunătățire evidentă a transportului public și a serviciului de termoficare”, aglomerația în trafic nu a crescut, iar Primăria a fost redresată financiar. Alte două realizări enumerate de edil sunt oprirea dezvoltării urbanistice haotice și demararea proiectelor de modernizare a 50 de km de linie de tramvai și semaforizarea inteligentă.

„În opinia mea, am răspuns la câteva preocupări importante ale bucureștenilor, în mod evident avem o îmbunătățire pe termoficare, pe transportul public, avem o stagnare pe trafic, dar e un lucru bun că nu am regresat și erau toate perspectivele să o facem, fiindcă aveam PUZ-urile de Sector care densificau orașul. Avem deschise acele mari proiecte care să rezolve din problema traficului, cum este proiectul pentru modernizarea celor 50 de km linie de tramvai, semaforizarea inteligentă, am deblocat PUG-ul, o să avem prima variantă în această vară”, a declarat Nicușor Dan în cadrul conferinței de presă susținute luni.

La realizări, primarul a mai enumerat oprirea haosului urbanistic și redresarea financiară a Primăriei Capitalei.

„Într-o oarecare măsură, ce a ținut de noi, am oprit acea dezvoltare urbană speculativă și nu în ultimul rând am stabilizat financiar o primărie care era în faliment și i-am dat o credibilitate în fața firmelor cu care lucrăm și a instituțiilor financiare. Dacă noi, aici, în spațiul românesc spunem lucruri unul despre altul, recunoasterea vine de la instituțiile financiare internaționale care au dat PMB un rating cu 4 puncte peste cel al României”, a declarat Nicușor Dan.

Principalele declarații din bilanț:

De la preluarea mandatului au fost și mai multe dificultăți.

Problema financiară – Bucureștiul are un deficit de dezvoltare și acesta vine din faptul că nu avem o împărțire corectă a banilor între Primăria Capitalei și Sectoare. După plata subvențiilor noi avem un sfert din banii pe care bucureștenii ni-i dau.

În 2024 legea bugetului a transferat 6% din bugetul Primăriei Capitalei către Județul Ilfov. Cumulat cu reducerea banilor acordați tuturor localităților, banii acordați Primăriei Capitalei din impozitele bucureștenilor sunt cu 1,2 miliarde lei (20%) mai mici decât banii din 2023.

Bucurestiul nu s-a putut împrumuta din cauza așa zisei legi a plafoanelor.

Am preluat datorii curente de 3 miliarde lei, 165 milioane lei către autobuzele Otokar cumpărate dar nu și plătite, familia Constanda, parcarea de la Pantelimon, au fost vreo 300 de astfel de datorii care însemnau 3 miliarde de lei.

A fost foarte complicat să închidem companiile municipale, nenumărate proceduri administrative care au trebuit desfășurate. Am scăzut cu peste 4.000 de oameni numărul angajaților în aceste companii, sunt 15 companii pe care le-am închis, 2 asociații inutile închise, la începutul 2013 am propus închiderea a 7 administrații.

Fondri europene: avem o creșetre de 4-5 ori a fondurilor europene pe care PMB le-a încasat față de administrațiile anterioare.

Stația de epurare de la Glina a vut o recunoaștere internațională prin includerea în proiectele cele mai importante din 2023, la nivel de ape uzate. În sfârșit apele noastre reziduale nu mai poluează Dâmbovița, Argeșul, o investiție de 680 milioane lei. Dacă nu am fi finalizat-o în 2023, ar fi trebuit să dăm banii înapoi.

Pe termoficare, să ne uităm la bani, fiindcă a apărut această discuție în campanie, să vedeți banii plătiți înainte 600-700 milioane lei pe an, iar noi am plătit undeva la 2 miliarde lei/an. Acesta a fost motivul pentru care ELCEN a ieșit din insolvență, iar Termoenergetica poate să facă investiții în schimbarea conductelor. Ca număr de km de conductă principală schimbați, am plecat de la 5-10 km pe an și am ajuns să facem 50 km/an. Avem și un CET nou în Titan.

Pe transport public, ca și la termie, subvenția a ajuns de la 500 -800 milioane lei la aproape 1,5 miliarde lei. Am plecat de la 150.000 de abonamente pe lună și am ajuns la peste 200.000 de abonamente vândute pe lună. Avem o creștere de 40% a funcționării transportului public.

Am cumpărat pentru prima oară după 89 tramvaie, 100 din care au venit 88, 100 de abutobuze electrice deja venite, și 100 de troleibuze din care au venit 93 până acest moment. Din PNRR vom aveam 22 troleibuze și studiul de fezabilitate pentru încă 250 tramvaie, ca să modernizăm toată flota.

Am aplicat și niște măsuri soft pentru îmbunătățirea transportului public: 8 km de bandă unică, optimizarea transportului de noapte, introducerea transportului public în cartierele unde nu era, extrernalizarea serviciilor de curățenie, bilet unic.

Pe infrastructura de transport, în sfârșit avem contractele pentru modernizarea celor 50 km de linie de tramvai, extinderea liniei de tramvai pe întregul inel median – studiu de fezabilitate în curs de realizare, am finalizat parcarea de la capătul Șoselei Pantelimon, pasajul de la Doamna Ghica, am realizat în parteneriat cu Primăriile S3 și S4, lărgirea străzii Iuliu Hațieganu, am semnat un nou contract pentru Prelungirea Ghencea, va fi gata probabil în 2 ani din acest moment, și în colaborare cu CJ Ilfov și MT facem cele 9 drumuri radiale. Sistemul inteligent de semaforizare – tocmai am semnat contractul pentru studiul de fezabilitate.

Suntem la 20.000 de locuri de parcare cu plată și 40.000 proiectate, suntem sub ceea ce ne-am dorit.

Iluminatul stradal: am înlocuit 9.000 de becuri cu leduri.

Am dus în subteran 1000 de km de cabluri prin Net City.

Pe urbanism, din tot ce am găsit, cel mai grav au fost cele 5 PUZ-uri de Sector care au fost oprite. Al șaselea urma să fie aprobat. Am constituit comisia tehnică de urbanism, am deblocat noul PUG. Suntem în lucru cu Planul de Mobilitate Urbană Durabilă și Masterplanul pentru biciclete. Avem un grup de lucru pentru punerea în valoare a Dâmboviței. Avem o întârziere cu Podul Calicilor și promenada între Piața Unirii și Izvor, avem nevoie de un vot în Consiliul general. Pe risc seismic am obținut din PNRR și programul național de consolidare 1,1 miliarde lei , pentru consolidarea a aproape 50 de clădiri. Alte 44 de clădiri sunt finanțate de la bugetul local.

Pe mediu: amenda de 35 milioane de euro pentru Parcul IOR, învățătură de minte pentru cine se gândește să facă la fel.

Pe deșeuri: s-a închis stația de la Iridex, asta a însemnat o bucurie pentru locuitorii din Chiajna și Chitila. Problema cu depozitul de la Iridex este că el nu a avut în contractul pe care municipalitatea l-a semnat o taxă pentru monitorizarea post-închidere și atunci această taxă va trebui plătită de Primăria Capitalei 30 de ani de acum încolo.

Pe zona de sănătate: am avut o activitate intensă în perioada pandemiei, multe dintre spitalele noastre au fost afectate exclusiv/parțial pentru bolnavii Covid. Am avut, foarte important, un centru telefonic la Arena Națională la care am detașat 200 de persoane, o caravană mobilă de vaccinare. Am investit aproximativ 400 milioane lei din fonduri europene în spitale. Suntem la 90% cu modernizarea Spitalului Foișor, 50% ambulatoriul de la Babeș și am început construirea Băncii de țesuturi de la Colentina. Am digitalizat în 6 spitale traseul medical al pacientului, avem programare online în mai multe spitale.

Pe zona de cultură, un mare succes Străzi deschise, 1 milion de oameni care au participat, multe evenimente culturale în București pe care instituțiile Primăriei fie le-au organizat, finanțat co-finanțat. Am finalizat modernizarea Teatrului Ion Creangă, am început punerea în siguranță a Hanului Solacolu, fostul sediu a Primăriei Sectorului 5 – ne apropiem de final.

Arena Națională a început să organizeze mari concerte și asta generează înclusiv un turism cultural spre București.

Pe transparență: am început mandatul prin a închide litigiile pe care fostul primar le-a deschis împotriva jurnaliștilor și a ONG-iștilor, prin care le cerea pe persoană fizică daune morale de 100.000 euro. Respectăm legea transparenței, accesului la informațiile la interes public, nu mai avem Litigii pe Legea 544.

Am semnat dispoziția de demolare a Cathedral Plaza, la care Primarul Municipiului București era obligat de o hotărâre judecătorească definitivă încă din anul 2013. Dispoziția de demolare a fost suspendată de instanțe până la judecarea dosarului în care proprietarul clădirii solicită intrarea în legalitate a clădirii. În acest din urmă dosar, început în 2013, am susținut respingerea cererii de intrare în legalitate. Tribunalul Bucuresti ne-a dat dreptate în mai 2023. Recursul este pe rolul Curții de Apel București din anul 2024.

Pentru prima dată, Municipiul București a inițiat litigii de recuperare a unor proprietăți imobiliare, de exemplu teren de 7000 mp în Parcul Tineretului, teren 66.000 mp în Sos. Petricani, teren 20.000 mp Calea Plevnei, teren 15.000 mp Orașul Pantelimon, parter clădire str. Știrbei Vodă 68.

Primăria Capitalei a realizat în actuala administrație lucrări de infrastructură în parcuri amânate de mulți ani, după cum urmează: repararea Podului Mare din Cișmigiu, repararea Podul Mare din Parcul Tineretului (lucrare finalizată în proporție de 90%), repararea cuvelor celor două lacuri din Cișmigiu, înlocuirea a 20 de locuri de joacă; pentru înlocuirea altor 22 locuri de joacă contractul a fost semnat în mai 2024 și finanțarea este prevăzută în bugetul anului 2024, repararea a trei sferturi din aleile Parcului Tineretului și repararea a șase scări (lucrare finalizată), repararea Aleii Aleii Michael Jackson din Parcul Regele Mihai I (lucrare finalizată), repararea aleilor din Parcul Cișmigiu (lucrare finalizată în proporție de 25%), repararea sistemelor de irigații în parcuri și pe axa Piața Victoriei –Universitate, reabilitarea scuarurilor din față Teatrului Național și din față Ateneului Român.

Pentru consolidarea malurilor de lac din Parcul Herăstrău s-a întocmit DALI și proiectul tehnic, mai este nevoie de 3 avize pentru începerea lucrărilor.

Patinoarul Flamaropol a fost închis în 2013. Lucrările la noul Patinoar Flamaropol au început în 2017 dar au fost abandonate. În 2022 am finalizat expertiza tehnică, care ne-a spus ce se poate folosi din infrastructura deja edificată. În urma expertizei a fost lansată o achiziție publică pentru terminarea lucrărilor, în care au fost depuse mai multe oferte la finalul lunii februarie 2024, aflate în acest moment în procedura de evaluare.

Proiecte propuse pentru un nou mandat